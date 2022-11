Mali: Les associations maliennes de défense des droits humains dénoncent la décoration de Houka-Houka

Houka-Houka Ag Alhousseiny, l'ancien juge islamique de Tombouctou pendant la période d'occupation de la ville par les jihadistes en 2012, a été décoré par les autorités maliennes le 9 novembre 2022.

Sa décoration n'a pas manqué de susciter de vives réactions. Mercredi 16 novembre, trente-sept organisations de la société civile malienne ont diffusé un communiqué pour faire part de leur indignation et exiger que cette distinction lui soit retirée.

Cette décoration " sape les efforts de lutte contre l'impunité " et " constitue un déni des droits des victimes ". Les 37 organisations signataires, toutes maliennes, rappellent que Houka-Houka est toujours poursuivi par la Justice malienne " pour des faits de crimes de guerre " et de " crimes contre l'humanité ", " perpétrés pendant la période d'occupation de Tombouctou " en 2012 par Ansar Dine et al-Qaïda au Maghreb Islamique (Aqmi).

" Il y dirigeait un tribunal islamique qui a ordonné, entre autres : de l'esclavage sexuel, des mariages forcés, des amputations, des lapidations, des flagellations et des arrestations arbitraires. " Les organisations signataires notent que c'est d'ailleurs l'armée malienne qui l'avait arrêté pour toutes ces raisons, en 2014. Houka-Houka avait ensuite été libéré dans le cadre d'un échange de prisonniers. Depuis, et en dépit des diverses procédures engagées à son encontre au Mali - par des collectifs de victimes, des ONG, et par le ministère public malien -, Houka-Houka continue d'exercer sa fonction de cadi dans la localité de Zoueliya, cercle de Goundam, région de Tombouctou. Sans être inquiété et même, depuis la semaine dernière, en étant décoré.

#Mali-djihadiste-/ D'après mes informations ce 16/11/, près de 40 Organisations maliennes de défense des D de l'homme ont dénoncé la distinction accordée par l'état malien à Houka Houka Ag Alhousséni, ancien juge islamique de Tombouctou poursuivi pour " faits de crimes de guerre" pic.twitter.com/FHWsXCGTbD-- Serge Daniel (@sergedanielinfo) November 16, 2022

" De nature à commémorer les bourreaux "

Sa distinction " est de nature à commémorer les bourreaux au moment où les victimes attendent désespérément des procès " posent encore les 37 associations de défense des droits humains. Elles demandent aux autorités maliennes de transition de " faire de la lutte contre l'impunité une priorité " et de retirer sa distinction à l'ancien cadi de Tombouctou.

Une décoration attribuée pour " service rendu en faveur du retour de la paix et du vivre-ensemble dans la région de Tombouctou ", alors même que Houka-Houka a été placé il y a trois ans par les Nations Unies sur la liste des personnes " qui entravent le processus de paix au Mali ".

Fin octobre, en tant que cadi de Zoueliya, une localité de la région de Tombouctou, Houka-Houka a posé ses " conditions pour la réouverture des écoles " dans la région de Tombouctou : introduction de l'arabe, enseignement du Coran, séparation des filles et des garçons et " habillement décent comme le veut la religion musulmane ". Selon les organisations signataires, " ce discours viole la constitution malienne et le droit international des droits de l'homme qui prônent la laïcité de l'enseignement public et l'égalité des sexes et pourrait saper tous les efforts des autorités dans le cadre de la lutte contre la radicalisation, si on se rappelle du passé récent de l'intéressé. "

Liste des organisations signataires dénonçant la décoration : 1. Association Malienne des Droits de l'Homme (AMDH) ;

2. Coalition Malienne pour la CPI (CM/CPI) ;

3. DEME-SO ;

4. Collectif Cri de Cœur ;

5. Coordination Nationale de l'Association Victimes (CNAV) ;

6. Coordination Nationale des Victimes (CNV) ;

7. Tribune Jeunes pour le Droit au Mali (TRIJEUD) ;

8. Association pour la Résilience des Femmes et des Enfants du Mali (ARFEEM) ;

9. Réseau des Jeunes Handicapées du Mali (RJHM) ;

10. Association des Juristes Maliennes (AJM) ;

11. Femmes Droit et Développement en Afrique (WILDAF-Mali ;

12. Coordination des Organisations et Associations Féminines (CAFO) ;

13. Femme Droits Humains (FDH) ;

14. Association pour le Progrès et la Défense des Droits des Femmes (APDF) ;

15. Association de développement, de consolidation de la paix, la promotion et la protection des droits humains (TEMEDT) ;

16. Democracy Tech Squad ;

17. Les Sahéliennes pour la Gouvernance Légitime, la Paix et la Sécurité (SAGOLEPS) ;

18. Réseau des Défenseurs des Droits Humains (RDDH) ;

19. Plateforme Droits Économiques Sociaux Culturels (DESC) ;

20. Centre d'Assistance et de Promotion de Droits Humains (CAPDH) ;

21. Mouvement pour la Sauvegarde des Droits Humains (MSDH) ;

22. Coalition Malienne des Organisations des Défenseurs des Droits Humains (COMADDH) ;

23. Observatoire des droits humains et de la Paix (ODHP) ;

24. Association Malienne pour la Protection des personnes atteintes d'Albinisme (AMPA) ;

25. Réseau National pour l'Éveil Démocratique et Patriotique (RENEDEP) ;

26. Association pour la Participation des Jeunes au Développement du Mali (APJDM) ;

27. ONG Aide au Développement Durable de Kidal (ADD) ;

28. Consortium Actions Droits Humains (CADH) ;

29. Ligue pour la Démocratie et les Droits de l'Homme en Afrique (LIDDHA) ;

30. SOS Civisme Mali ;

31. Avocats Sans Frontières Mali ;

32. Jeunesse Unis pour le Développement (JUD)

33. Cadre de concertation des ODDH de Gao ;

34. Cadre de concertation des ODDH de Mopti ;

35. Cadre de concertation des ODDH de Tombouctou

36. RJDHG ;

37. Yermatoun (association de défense des droits civils Tombouctou)