Madagascar: Protéger la riche biodiversité du pays , c'est investir dans notre planète

--Issa Sanogo, Coordinateur résident des Nations Unies à Madagascar

L'île de Madagascar est dévastée par la sécheresse et les tempêtes de sable, des phénomènes liés au changement climatique. À l'occasion de la CdP27, le Coordonnateur résident des Nations Unies à Madagascar, Issa Sanogo, s'est entretenu avec Kingsley Ighobor d'Afrique Renouveau de la manière dont le gouvernement, appuyé par les Nations Unies, relève les défis, et des retombées d'une CdP27 réussie pour Madagascar et d'autres pays africains. Extraits:

La CdP27, qu'en pensez-vous pour l'instant ?

Je suis heureux d'être ici. Je la trouve très utile dans le sens où de nombreux domaines thématiques sont liés au travail que nous faisons sur le terrain. Par exemple, les questions liées aux pertes et dommages, à l'eau, au genre et à la biodiversité. Je suis heureux de participer à des discussions centrées sur de nouvelles solutions aux défis ; ce sont des solutions que nous pouvons probablement appliquer à Madagascar.

Quels sont les effets de la crise climatique à Madagascar ?

Le changement climatique à Madagascar est en fait un sujet de débat. Certains ont tendance à penser que nous ne pouvons pas tout mettre sur le compte du changement climatique (sécheresses et tempêtes de sable) étant donné le déficit de développement du pays.

Mais quand on voit la fréquence, la portée et la durée des phénomènes météorologiques extrêmes, il est très difficile de ne pas les attribuer, en partie ou en totalité, au changement climatique. Je vais vous donner quelques exemples.

En 2021, Madagascar a connu, pour la première fois en 40 ans, la sécheresse la plus grave. Des tempêtes de sable ont recouvert les terres agricoles. Les personnes déplacées se sont dirigées vers les villes pour chercher de quoi vivre ; d'autres se sont déplacées vers les zones forestières, empiétant sur les réserves naturelles, brûlant les forêts, etc.

Puis, début 2022, toujours pour la première fois, Madagascar a dû faire face à six tempêtes et cyclones en l'espace de trois mois.

Les impacts de la combinaison de la sécheresse et du cyclone ont forcé près de 2 millions de personnes à avoir besoin d'une aide humanitaire, ce qui a presque doublé ou triplé les chiffres précédents.

C'est la réalité du changement climatique à Madagascar.

Si l'on considère les opportunités qui s'offrent à Madagascar, les pertes et dommages en sont une, en raison du cyclone qui a frappé le pays en début d'année. Il y a un mois, j'étais sur le terrain, et il est très clair que nous sommes loin d'avoir réparé les dégâts causés par le cyclone.

Le Programme alimentaire mondial a prévenu que Madagascar pourrait être le premier pays à connaître une "famine due au changement climatique". Comment les autorités nationales font-elles face à la situation ?

Eh bien, la première chose que le gouvernement a fait a été d'autoriser l'assistance humanitaire à grande échelle. Le gouvernement a été à l'avant-garde et, avec la communauté humanitaire et les donateurs, il a considérablement augmenté l'aide humanitaire.

La réponse humanitaire a eu un impact car, en effet, les évaluations ont montré qu'une situation de type famine a été évitée. Je dois dire que nous sommes toujours dans un contexte humanitaire. De nombreuses personnes sont encore en mode d'urgence en ce qui concerne la sécurité alimentaire et la nutrition, mais au moins nous enregistrons quelques progrès. Et c'est parce que le gouvernement a permis à la communauté humanitaire, en particulier l'ONU, de lancer des appels éclairs, qui ont mobilisé beaucoup de ressources.

Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la communauté humanitaire et les donateurs.

La deuxième chose est que le gouvernement a compris que nous devions passer en mode développement. Le gouvernement pousse les investissements dans les systèmes d'eau et les routes, car les zones touchées manquent réellement de ces infrastructures. Pour sortir de l'aide humanitaire, il faut s'attaquer aux déficits de développement.

Et troisièmement, le gouvernement préconise la réduction des risques de catastrophe. Madagascar dispose d'une stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe, et il est admis que nous ne pouvons pas passer du jour au lendemain de l'humanitaire au développement.

Comment l'ONU soutient-elle les efforts du gouvernement ?

Le gouvernement met l'accent sur le développement. Si l'on considère l'aide publique au développement (APD) par habitant, Madagascar est l'un des plus faibles bénéficiaires au monde.

Et pourquoi cela ?

Parce que la capacité du gouvernement à absorber les ressources est faible. Les ressources arrivent mais leur traduction en investissements prend du temps. Il est clair que les ressources que nous recevons à Madagascar sont loin de correspondre à ce qui est investi ailleurs.

Et pour cette raison, les banques multilatérales et les banques régionales de développement fournissent des ressources pour aider le gouvernement à construire les infrastructures nécessaires.

En ce qui concerne les Nations unies, nous (toutes les agences des Nations unies concernées) avons mené la réponse humanitaire.

L'ONU soutient également le gouvernement d'autres manières, comme la mise en œuvre de la stratégie de réduction des catastrophes et du plan d'adaptation national, ainsi que la mobilisation des ressources.

L'ONU défend de nombreuses initiatives importantes. Par exemple, en ce qui concerne la protection contre l'invasion des terres agricoles par les tempêtes de sable, l'ONU a lancé la plantation de sisals, qui donne de bons résultats. La construction de systèmes de désalinisation et de points d'eau polyvalents fait également partie du soutien de l'ONU aux efforts nationaux.

Madagascar est l'un des rares pays de l'Initiative mondiale de financement de la biodiversité. Et la mise en œuvre de cette initiative bénéficie du soutien des Nations Unies. Nous avons le financement du climat, qui fait également partie du renforcement des capacités que l'ONU fournit. En outre, l'ONU continue de renforcer les capacités des entités nationales chargées de la gestion des catastrophes.

Madagascar ne peut attendre d'avoir de bons résultats sur les pertes et dommages ici à la CdP27, n'est-ce pas ?

Absolument ! Pour moi, si l'on considère les opportunités qui s'offrent à Madagascar, les pertes et dommages en sont une, en raison du cyclone qui a frappé le pays en début d'année. Il y a un mois, j'étais sur le terrain, et il est très clair que nous sommes loin d'avoir réparé les dégâts causés par le cyclone. En dehors de Madagascar, cependant, de nombreux autres pays africains souffrent de pertes et de dommages résultant de la crise climatique. Le financement des pertes et dommages est donc une bonne nouvelle.

Y a-t-il des bonnes pratiques en matière d'action climatique à Madagascar qui pourraient être reproduites dans d'autres pays ?

Je viens de mentionner les investissements en termes de protection des terres agricoles par la plantation de sisal, qui poussent dans les zones côtières et ne nécessitent pas trop de soins. Les sisals aident à résister aux tempêtes de sable. Cela a vraiment aidé la partie sud de Madagascar à récupérer des terres agricoles. Et c'est devenu une bonne pratique que le gouvernement préconise vraiment.

Allez-vous le faire évoluer ?

C'est là le problème. Nous plaidons aujourd'hui en faveur de la mobilisation des ressources pour l'étendre, car cela contribuera grandement à la récupération des terres perdues.

La deuxième chose est que Madagascar, sous sa présidence de la Commission de l'océan Indien (COI), mobilise le secteur privé pour qu'il fasse partie de l'agenda sur le changement climatique. À cet égard, il y a quelques semaines, les Nations Unies ont aidé le gouvernement à lancer des consultations entre les pays de la COI.

À l'issue de cette consultation, 30 projets privés à vocation environnementale ont été sélectionnés. Certains de ces projets visent à réduire l'empreinte carbone de 30 % d'ici à 2030, et nous voulons mobiliser des ressources pour ces projets car il est important que le secteur privé fasse partie de la solution.

Qu'est-ce qui vous rendrait heureux lorsque la CdP 27 sera terminée ?

Je vois déjà que la CdP27 est porteuse d'espoir car l'appel à l'action du Secrétaire général des Nations Unies se matérialise par les solutions concrètes que nous voyons dans les discussions thématiques. C'est très encourageant.

La deuxième chose qui me rendra plus qu'heureux est le financement des pertes et dommages. Cela fera beaucoup pour un pays comme Madagascar et beaucoup d'autres pays africains.

Enfin, Madagascar est riche en biodiversité : 80 % de la faune et de la flore mondiales se trouvent sur l'île. L'augmentation du financement de la biodiversité est donc une opportunité pour Madagascar et un investissement pour notre planète.