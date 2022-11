Soudan: Dr. Fikria Abayazid appelle le monde à renforcer la coexistence pacifique

Abu Dhabi — La Directrice Générale de l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), Dr. Fikria Abayazid, a appelé les nations à la nécessité de la coexistence pacifique et à l'acceptation et la non-exclusion de l'autre.

Dans son discours prononcé devant les travaux de la deuxième journée du Congrès Mondial des Médias, qui coïncide avec la Journée Internationale de la Tolérance, organisée par le Centre National d'Exposition d'Abu Dhabi en partenariat avec le Groupe ADNEC, Dr. Fikria a souligné la nécessité de s'orienter vers la tolérance entre les peuples, qui est la direction et le seul moyen pour le monde de progresser vers le développement et de vivre en paix et en sécurité.

Dr. Fikria a indiqué que le peuple Soudanais est un peuple tolérant et pacifique qui a été en mesure de coexister avec de nombreuses nationalités dans le monde, en précisant que le Soudan est devenu un microcosme parce qu'il a toutes les nationalités et a été en mesure de coexister avec elles, en soulignant que le Soudan est un passage entre l'Afrique et le monde Arabe.

Elle a indiqué que la coexistence pacifique renforce la capacité de compréhension sans discrimination, l'acceptation des différences, et la coexistence pacifique qui est considérée comme l'épine dorsale de tous les aspects de la vie humaine, en faisant allusion à la coexistence sans distinction de couleur, de sexe, de religion, de secte ou de pensée pour l'homme, et que la coexistence, la compréhension et l'acceptation de l'autre est atteint à travers la communication directe, sur une base quotidienne ou presque dans le village et la ville et la société en général.

Elle a insisté sur la nécessité du respect de l'autre et sur le fait que chacun doit adhérer à la tolérance et la diffuser dans les divers types de médias (audio, imprimés et visuels).

Dr. Fikriya a adressé les remerciements aux EAU pour l'organisation de cette conférence, et aux délégations participantes pour le succès de cette conférence internationale, qui est la première de son genre.