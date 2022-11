Algérie: Le Général d'Armée Saïd Chanegriha en visite de travail et d'inspection en 5e Région militaire

Alger — Le Général d'Armée Saïd Chanegriha, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire (ANP), a entamé mercredi une visite de travail et d'inspection, de deux jours, en 5e Région militaire à Constantine, où il tiendra une rencontre d'orientation avec les personnels de cette Région et inspectera des unités industrielles de l'ANP, indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Selon la même source, "à l'issue de la cérémonie d'accueil, donnée au siège du Commandement de la Région, Monsieur le Général d'Armée, accompagné du Général-Major Noureddine Hambli, Commandant de la 5e Région militaire, a observé un moment de recueillement à la mémoire du Chahid Zighoud Youcef dont le siège du Commandement est baptisé de son nom, avant de déposer une gerbe de fleurs devant sa stèle commémorative et réciter la Fatiha à sa mémoire et à celle de nos valeureux Chouhada".

Au siège de commandement de la Région, Monsieur le Général d'Armée a tenu une réunion d'orientation avec les cadres et les personnels de la Région, où il a donné une allocution d'orientation, suivie via visioconférence par l'ensemble des personnels de la Région, à travers laquelle il a souligné que "l'esprit de Novembre et ses principes immuables sont les seules valeurs à même de mobiliser la jeunesse de l'Algérie et la motiver à contribuer efficacement à l'édification de son pays", ajoute le communiqué.

"Au moment où le mois de Novembre continue de nous inspirer, nous avons grande foi que l'esprit de ce mois sacré et ses nationaux et éternels principes, qui ont fait triompher la Glorieuse Révolution de Libération, sont les seules valeurs à même de mobiliser la jeunesse de l'Algérie et de la motiver à contribuer efficacement à l'édification de son pays, à la guider sur la voie de la grandeur et du renouveau, et à réunir les facteurs de son développement socio-économique", a-t-il affirmé.

Ce sont là, a-t-il poursuivi, "des objectifs d'une grande noblesse, dont la réalisation nécessite l'établissement d'un environnement serein, de stabilité, de sécurité et de quiétude. Un objectif que l'Armée nationale populaire œuvre à atteindre, aux côtés de tous les autres secteurs de sécurité, à travers la poursuite de la conjugaison des efforts visant à assainir définitivement notre pays du fléau du terrorisme, ce qui nécessite de réunir de tous les facteurs à même de concourir au renforcement de nos capacités dans tous les domaines".

Le Général d'Armée a souligné que le soutien de Monsieur le président de la République s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité de l'Algérie et de ses capacités de défense nationale, en rappelant que l'Algérie demeurera grande et digne grâce à ses enfants patriotiques et loyaux.

"Je n'ai pas le moindre doute que grâce aux hommes patriotiques comme vous, l'Algérie demeurera grande et fière, avec tout ce qu'elle symbolise comme valeurs, principes, particularités et appartenances culturelle et civilisationnelle, et malgré les manigances sournoises des comploteurs qui œuvrent à semer la discorde, celles-ci seront mises à l'échec, grâce à vous et vos concitoyens parmi les fidèles enfants de l'Algérie", a-t-il encore ajouté.

A l'issue, Monsieur le Général d'Armée a suivi les interventions des personnels et s'est enquis de leurs préoccupations.