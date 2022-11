Gabon: Villes durables - L'OIF-IFDD en appui aux communes d'Akanda et Owendo

Libreville abrite depuis le 15 novembre dernier un atelier de cadrage et de priorisation des cibles des ODD- Appui de la Francophonie aux communes d'Akanda et d'Owendo à l'initiative de l'OIF/IFDD. La démarche consiste à appuyer les deux communes d'Akanda et d'Owendo à devenir des agglomérations urbaines durables modèles dans l'espace francophone de la région de l'Afrique Central dont le projet est pilote.

Conformément à l'objectif numéro 11 des Objectifs de Développement Durable (ODD), qui est : "Faire en sorte que les villes et les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables", les communes voisines à la capitale gabonaise Libreville ont l'ambition de devenir des villes durables. Dans cette perspective, l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), à travers son outil d'expertise et de mise en œuvre dénommée Institut Francophone pour le Développement Durable (IFDD).

Il s'agira donc pour l' IFDD d'aider les communes à l'élaboration d'un Plan local de développement durable ; L'analyse du Plan local de développement durable ; et l'accompagnement de la commune dans la formulation de projets à impacts rapides et leur mise en œuvre sur du court et moyen terme.

La cérémonie d'ouverture a vu la participation du corps diplomatique, des représentants des deux communes, de l'administration publique, de la société civile. Lors de son mot circonstanciel, Alphonse WAGUENA, Représentant de l'OIF pour l'Afrique centrale a indiqué que : "Les communes d'Akanda et d'Owendo ont exprimé leur souhait de devenir des collectivités territoriales durables et il est important de les accompagner dans ce processus afin de les aider à inscrire leurs plans de développement dans une trajectoire de durabilité. L'OIF tient à saluer l'existence déjà dans ces deux communes de plan de développement local comme elles l'ont indiqué et particulièrement l'option prise par ces deux communes pour un développement local durable.

C'est donc dans cette perspective que le ministère des Affaires Étrangères a sollicité et obtenu un accompagnement technique et financier de OIF à travers son organe subsidiaire, l'IFDD, au bénéfice des deux communes".

En sa qualité de ministre Délégué aux Affaires Étrangères, Hermann IMMONGAULT a procédé à l'ouverture des travaux après avoir encouragé les différents participants à travailler avec lucidité pour le bien des communes.

Selon les perspectives du Représentant de l'OIF, L'OIF-IFDD poursuivra son accompagnement au bénéfice de ces communes à travers d'une part, un plaidoyer pour que les priorités qui seront identifiées remontent au niveau national et auprès des partenaires locaux et nationaux, et d'autre part à travers un accompagnement dans la mobilisation des financements pour la mise en œuvre de projets concrets qui auront été identifiés. L'OIF-IFDD souhaite vivement que les partenaires bilatéraux et multilatéraux présents au Gabon soutiennent et accompagnent également plusieurs communes dans cette voie. Les travaux de cet atelier s'achèveront le 17 novembre 2022.