Madagascar: Centre National d'Etat Civil et de l'Identité - Une femme nommée Directeur Général

En plus de l'approbation de communications verbales et l'adoption de textes réglementaires, des nominations aux hauts emplois de l'Etat figuraient à l'ordre du jour du Conseil des ministres présidé par le locataire d'Iavoloha après son retour de la COP 27 à Charm el-Cheikh en Egypte.

CNECI

Le Conseil des ministres a procédé hier à trois nominations aux hauts emplois de l'Etat au titre de trois ministères. Il s'agit respectivement de Holy Volana Rakotonirina, Administrateur Civil de son état, Directeur Général du Centre National d'Etat Civil et de l'Identité (CNECI) qui est rattaché au ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation (MID); de Rivoharivony Ramanantsoavina, directeur régional de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène à Analamanga ; et d'un directeur d'Ecole Doctorale à l'Université de Toamasina.

ONN - BNGRC

Par ailleurs, le Conseil a approuvé trois communications verbales - effectuées par trois ministère - qui portent sur la prise en charge des Droits et Taxes à l'Importation (DTI) de riz protéiné, de matériels techniques, de mobiliers de bureau, de matériels informatiques, d'une voiture de marque " Toyota Land Cruiser " et motocross Honda XL avec un lot de 49 casques pour l'Office National de Nutrition (ONN).

Approbation de la prise en charge également par l'Etat Malgache des DTI relatifs à un don de matériels informatiques du PNUD au profit du Bureau National de Gestion des Risques et Catastrophes (BNGRC). De même, le Conseil a donné son accord au déplacement des réseaux de la Jirama le long de la RN9 entre Bevoay et Manja et de la RNT12A entre Tolagnaro et Ebakika dans le cadre du Projet d'Aménagement de Corridors et de Facilitation du Commerce (PACFC).

100 millions USD

L'adoption de textes réglementaires était aussi à l'ordre du jour. En l'occurrence, l'avant-projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement additionnel du Projet de Durabilité du Secteur Routier à Madagascar conclu entre la République de Madagascar et l'Association Internationale de Développement (IDA) d'une valeur de 100 millions USD; l'avant-projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt relatif au financement de la construction de deux sous-stations Tana Nord et Ambohibary dans le cadre du Projet de Renforcement et Interconnexion des Réseaux de Transport d'Energie Électrique à Madagascar (PRIRTEM) conclu entre la République de Madagascar et l'Eximbank de Corée du Sud.

Acte de bravoure

Adoption également du décret déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la RNT13 reliant Ankazobetsiahy à Andapa ; du décret portant nomination des membres du Conseil d'Administration de l'Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques (OMNIS) représentant le ministère en charge du pétrole. And last but not least, adoption du décret portant octroi d'une bonification d'ancienneté de port de grade de 3 mois au profit du Capitaine Clairot Chantol Manampy, Commandant de Compagnie de Gendarmerie de Manja pour acte de bravoure.