Cameroun: Corruption - Le Cameroun a perdu 44 milliards Fcfa en 2021

En 2021, le Cameroun figurait à la 35e place sur 54, dans le classement des pays africains, selon l’indice de perception de la corruption de l’Ong Transparency International.

En 2021, le Cameroun figurait à la 35e place sur 54, dans le classement des pays africains, selon l’indice de perception de la corruption de l’Ong Transparency International.

Selon le dernier rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2021 dévoilé le 10 novembre dernier par la Commission nationale anti-corruption (Conac), la corruption a fait perdre 43,947 milliards Fcfa au pays l’année dernière. Soit une hausse de 26,3 milliards Fcfa par rapport à 2020. Rapporte l’Agence Ecofin.

Aussi, selon la source, « ce montant a été établi au terme des missions d’investigations de la Conac, des débets du Conseil de discipline budgétaire et financière (Cdbf) chargé de la sanction des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques, ainsi que des décisions du Tribunal criminel spécial (Tcs), juridiction créée en 2011, chargée notamment de réprimer les infractions de détournements de deniers publics lorsque le préjudice atteint un montant minimum de 50 millions Fcfa.

« Le rassemblement des preuves de corruption s’est fait soit au terme des dénonciations reçues à la Conac, soit au terme des investigations, des enquêtes et des missions de contrôle ou d’interventions rapides sur le terrain », peut-on lire dans ce 11e rapport consulté par Stopblablacam. La Conac déclare avoir reçu, en 2021, 6 705 dénonciations (contre 16 067 en 2020) provenant de toutes les régions du pays et de l’étranger, mené 16 actions par voie d’interventions rapides (contre 19 en 2020) pour divers cas d’arnaque et de corruption et conduit six missions d’enquête sur le terrain (contre 2 en 2020).

Ainsi, au terme des enquêtes clôturées par la Conac l’année dernière, le préjudice financier subi par l’État se chiffre dans l’ensemble à 24,801 milliards Fcfa, dont 24,249 milliards Fcfa imputables à la Société de recouvrement des créances du Cameroun (Src) épinglée pour diverses « irrégularités » entre 2011 et 2014. Le Cdbf a pris 24 décisions concernant des responsables ou d’anciens responsables des administrations publiques au cours de cette année-là. Sur les 24 personnes mises en cause devant cette juridiction, huit ont été reconnues coupables et ont écopé d’amendes spéciales d’un montant total de 8,800 millions Fcfa

Selon le dernier rapport sur l’état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2021 dévoilé le 10 novembre dernier par la Commission nationale anti-corruption (Conac), la corruption a fait perdre 43,947 milliards Fcfa au pays l’année dernière. Soit une hausse de 26,3 milliards Fcfa par rapport à 2020. Rapporte l’Agence Ecofin.

Aussi, selon la source, « ce montant a été établi au terme des missions d’investigations de la Conac, des débets du Conseil de discipline budgétaire et financière (Cdbf) chargé de la sanction des responsabilités des ordonnateurs et gestionnaires des crédits publics et des entreprises publiques, ainsi que des décisions du Tribunal criminel spécial (Tcs), juridiction créée en 2011, chargée notamment de réprimer les infractions de détournements de deniers publics lorsque le préjudice atteint un montant minimum de 50 millions Fcfa.

« Le rassemblement des preuves de corruption s’est fait soit au terme des dénonciations reçues à la Conac, soit au terme des investigations, des enquêtes et des missions de contrôle ou d’interventions rapides sur le terrain », peut-on lire dans ce 11e rapport consulté par Stopblablacam. La Conac déclare avoir reçu, en 2021, 6 705 dénonciations (contre 16 067 en 2020) provenant de toutes les régions du pays et de l’étranger, mené 16 actions par voie d’interventions rapides (contre 19 en 2020) pour divers cas d’arnaque et de corruption et conduit six missions d’enquête sur le terrain (contre 2 en 2020).

Ainsi, au terme des enquêtes clôturées par la Conac l’année dernière, le préjudice financier subi par l’État se chiffre dans l’ensemble à 24,801 milliards Fcfa, dont 24,249 milliards Fcfa imputables à la Société de recouvrement des créances du Cameroun (Src) épinglée pour diverses « irrégularités » entre 2011 et 2014. Le Cdbf a pris 24 décisions concernant des responsables ou d’anciens responsables des administrations publiques au cours de cette année-là. Sur les 24 personnes mises en cause devant cette juridiction, huit ont été reconnues coupables et ont écopé d’amendes spéciales d’un montant total de 8,800 millions Fcfa