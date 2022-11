Afrique: Médias - Des journalistes africains édifiés sur l'histoire et la politique chinoises

Une quarantaine de journalistes africains a participé, du 2 au 15 novembre par visioconférence, au séminaire organisé par le ministère du Commerce de la République populaire de Chine, en partenariat avec le Centre d'études internationales et de formation, Groupe de communication internationale de Chine (CICG).

Regroupant des professionnels des médias issus de quelques pays, dont la République du Congo, la République démocratique du Congo, la Tunisie et le Sénégal, la formation en ligne a permis aux participants de se doter de connaissances de base du développement du journalisme en Chine. Elle visait également à promouvoir la compréhension, la reconnaissance et l'appréciation mutuelle des concepts journalistiques entre la Chine et les pays africains ; à construire une plateforme pour les échanges et la coopération du journalisme entre les deux parties, ainsi qu'à partager avec les participants la philosophie et les pratiques réussies de la Chine en matière de réduction de la pauvreté.

Ainsi, pendant près de deux semaines, les chevaliers de la plume et du micro ont suivi plusieurs conférences développées par des spécialistes en communication et journalisme ainsi qu' en relations internationales et par des professeurs d'universités. Parmi des thématiques développées, on peut citer la situation de la Chine : présentation du développement politique, social et historique; la convergence médiatique et l'écologie d'omni-média en Chine : présentation de l'innovation de la convergence médiatique et de la construction de l'écologie d'omni-média. Les participants ont été aussi édifiés sur le journalisme international exercé par les médias chinois : présentation du processus de la couverture de l'actualité internationale par les médias chinois ; l'histoire et le développement des médias en ligne chinois : présentation de la naissance, du développement et des perspectives des médias en ligne chinois ; l'augmentation de l'influence mondiale grâce à la technologie des nouveaux médias : présentation de l'utilisation des nouveaux médias pour améliorer l'influence des médias à l'échelle mondiale.

Créer une plateforme d'échanges

Les autres thèmes ont porté sur la commercialisation des médias télévisés chinois ; l'histoire et les perspectives de la relation sino-africaine; la philosophie et les pratiques réussies de la Chine en matière de réduction de la pauvreté; nouvelles opportunités de la coopération médiatique entre la Chine et les pays africains apportées par l'initiative " la Ceinture et la route ".

S'exprimant au nom des participants congolais, le directeur général de VOX TV, Arsène Sévérin Ngouela, a déclaré que ce séminaire leur a permis de corriger les erreurs dans la rédaction des articles de presse ou la réalisation des reportages sur la Chine. " Loin d'être un simple miroir d'amusement, cette formation en ligne a été, au contraire, très utile pour nous journalistes du Congo-Brazzaville. Nous souhaitons que ces échanges puissent se poursuivre avec nos collègues d'autres pays à travers une plateforme solide et dynamique. Dans l'espoir que la situation sanitaire s'améliore en Chine, nous voulons pour la prochaine fois participer en présentiel, en face à face, sur place à Beijing à ce séminaire pour discuter avec nos confrères chinois appartenant aux médias qui nous ont été présentés durant ces deux semaines ", a-t-il souhaité.

Clôturant les travaux, le vice-directeur du CICG, Hengtian Li, a rappelé que ces dernières années, la coopération entre la Chine et l'Afrique est devenue de plus en plus approfondie et se renforce beaucoup sur le plan des infrastructures, de l'éducation, de la formation et d'échanges humains. Les deux parties devraient, a-t-il dit, travailler pour plus de dialogue, de discussion, de communication et de collaboration. D'où la nécessité de créer un pont devant permettre à tous les pays de comprendre et d'améliorer les relations avec les pays du monde entier. " Aujourd'hui, nous remarquons que la voix des pays en voie de développement est relativement faible. Il nous faut renforcer les échanges et la communication dans le domaine des médias entre la Chine et l'Afrique pour faciliter la compréhension; renforcer notre amitié, notre coopération, parce que cela va nous aider à maintenir et défendre nos intérêts communs sur la scène internationale ", a-t-il souligné.

Selon Hengtian Li, ce séminaire est une occasion importante pour les journalistes africains de mieux connaître le développement de la Chine. Il a établi, a-t-il poursuivi, une plateforme solide constituée d'amitié et de discussions. " A travers ce programme, je suis convaincu que nous pourrons avoir une compréhension plus approfondie sur le développement des médias chinois. Nous espérons que les médias chinois et africains pourront s'unir pour améliorer en permanence notre compréhension mutuelle et renforcer nos sentiments amicaux ", a-t-il conclu, assurant que la Chine était prête à fournir des suggestions pour approfondir la coopération sino-africaine avec un résultat gagnant-gagnant.