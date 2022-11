Algérie: Assises nationales de la société civile - Pour la professionnalisation et la gouvernance de l'action associative

Alger — Les participants aux assises nationales de la société civile, dont les travaux ont pris fin mercredi à Alger, ont plaidé pour la professionnalisation et la gouvernance de l'action associative, tout en réaffirmant la responsabilité qui incombe à la société civile.

Lors d'une séance consacrée à la lecture des recommandations ayant sanctionnées les travaux de ces assises, les participants ont plaidé pour "la professionnalisation et la gouvernance de l'action associative", à travers l'impulsion d'une dynamique interactive effective entre les organisations de la société civile, tout en tirant profit de "la volonté réelle" de l'Etat d'ériger la société civile en véritable partenaire.

Les participants ont mis l'accent sur la nécessité d'une prise de conscience quant à l'enjeu réel de la société civile comme allié stratégique de l'Etat, devant s'acquitter de sa mission de promouvoir les valeurs nationales, exercer la démocratie et la citoyenneté et renforcer la solidarité et la cohésion sociale.

Et de souligner la nécessité d'œuvrer à inculquer davantage les actes de civisme aux citoyens, considéré comme "un élément fondamental dans l'édification d'une société forte de par son appartenance, fière de sa culture, attachée à sa mémoire et avant-gardiste face aux défis".

Les recommandations ont également inclus un appel à l'adhésion aux efforts visant à ériger la société civile en "force de proposition active et efficace", et à adopter la charte de la participation citoyenne et la charte d'éthique de l'action associative, notamment au niveau des collectivités régionales.

Dans le même contexte, les participants ont mis l'accent sur la nécessité d'œuvrer à "la promotion du rôle de la société civile, y compris à travers la communauté nationale à l'étranger, afin de participer à la cristallisation et à la mise en œuvre des politiques visant à réaliser la croissance économique et le développement social, tout en jugeant "impératif de conjuguer les efforts pour mieux répondre aux défis posés dans les domaines de la sécurité alimentaire, hydrique, sanitaire et énergétique".

L'importance d'associer les citoyens et la société civile dans la gestion des affaires publiques a également été relevée par les participants qui ont invité l'Observatoire national de la société civile (ONSC), en tant qu'organe consultatif, à "mettre en place des mécanismes" de suivi et des espaces de concertation locale, ainsi qu'à "mettre en place un système numérique" pour les activités de la société civile, et "une plateforme interactive" sur l'évaluation des activités du mouvement associatif.

Organisées sur deux jours sous le thème "La société civile, socle de l'édification de l'Algérie nouvelle", les assises nationales de la société civile ont été marquées par l'animation de plusieurs ateliers et nombre de conférences axées notamment sur l'importance de promouvoir la performance de la société civile et de l'impliquer dans l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques publiques.