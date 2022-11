Maroc: Une ONG appelle au gel des livraisons de matériel de guerre au Maroc

- Le Groupe de soutien de New York pour l'indépendance du Sahara occidental a appelé tous les pays à "geler les livraisons de matériel de guerre" au Maroc jusqu'à ce qu'un référendum d'autodétermination soit organisé au Sahara occidental, sous les auspices de l'ONU.

Dans un communiqué, le Groupe de soutien de New York, qui comprend plus de 300 organisations membres du monde entier, appelle à nouveau tous les Etats à "geler toutes les livraisons de matériel de guerre au Royaume du Maroc jusqu'à ce qu'un référendum libre et démocratique pour l'autodétermination du peuple sahraoui ait lieu au Sahara occidental, sous les auspices des Nations unies".

Dans le même document, les membres du groupe invitent le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à "guider les Nations unies pour qu'elles assument leur responsabilité première pour la protection du peuple sahraoui vivant sous occupation et pour le processus de décolonisation du territoire non autonome du Sahara occidental, ce qui contribuera à renforcer la paix, la sécurité et le développement durable dans la région".

Dans ce contexte, ils dénoncent "l'inaction" des Nations unies face à la situation qui prévaut au Sahara occidental occupé par le Maroc depuis 1975.

Le Groupe de soutien de New York reproche également au Secrétaire général de l'ONU de ne pas avoir qualifié les faits qu'il a rapportés dans son dernier rapport, en se basant sur les principes et l'esprit de la Charte des Nations unies et conformément aux principes du droit international relatifs aux territoires non autonomes.