Algérie: Algérie-Cuba - Relations historiques privilégiées et perspectives d'une coopération économique étroite

Alger — L'Algérie et le Cuba sont unis par des relations historiques privilégiées qui remontent à la lutte commune de leurs peuples et à leur engagement de soutenir les causes justes de par le monde, la qualité des relations politiques avec leurs dimensions humaines préludant à une nouvelle étape de coopération bilatérale étroite dans tous les domaines, notamment économique.

La visite de travail et d'amitié qu'effectue le président cubain, Miguel Diaz-Canel en Algérie coïncide avec la célébration du 60e anniversaire des relations historiques entre les deux pays, des relations établies avant l'indépendance de l'Algérie et entretenues, par la suite, à travers le soutien des deux pays aux causes justes des peuples et à leur droit à la liberté, particulièrement les causes palestinienne et sahraouie, outre la solidarité, la coopération et la coordination des positions diplomatiques dans les différents fora internationaux.

Fructueuses et privilégiées, les relations bilatérales ont remporté plusieurs acquis, le dernier en date était l'installation du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Cuba" en février dernier. L'installation de ce groupe a permis d'amorcer une nouvelle ère de coopération bilatérale et de renforcer les échanges dans les différents domaines, parlementaire et économique surtout, à la hauteur des relations étroites unissant les deux pays et peuples.

Au volet économique, les deux pays possèdent des atouts considérables à même de promouvoir la coopération économique et commerciale. Les capacités des deux pays en la matière ont été passé en revue dans le cadre de la 22ème session de la Commission mixte intergouvernementale de coopération économique, commerciale, scientifique, technique et culturelle tenue en février 2019.

Il y'a lieu de noter que les deux pays avaient signé un accord pour l'installation d'un forum d'affaires algéro-cubain et mis en place une feuille de route qui fera office de plateforme de coopération économique.

La visite du Président cubain en Algérie constitue une opportunité pour concrétiser la volonté politique commune de renforcer la coopération économique et exploiter les opportunités d'investissement dans les secteurs prioritaires tels que l'agriculture, l'industrie agroalimentaire, les médicaments, les équipements médicaux et le tourisme.

Cependant, le volume des échanges commerciaux où prévalent les exportations algériennes en hydrocarbures, ne traduit pas la réalité des relations politiques solides et les attentes de les hisser à de larges horizons dans l'intérêt des deux pays et peuples.

En contrepartie, la coopération dans le domaine de la santé a enregistré un bond qualitatif au sujet de laquelle les gouvernements algérien et cubain s'emploient à la renforcer à travers la signature d'un mémorandum d'entente entre les ministères de la Santé des deux pays au cours de la prochaine réunion de haut niveau attendue en janvier 2023 dans la République de Cuba.

Lors de leur rencontre lundi dernier à Alger, le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, avait convenu avec son homologue cubain, José Angel Portal Miranda, d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat pour renforcer la coopération et l'élargir à d'autres domaines.

Il s'agit notamment d'examiner trois projets de partenariat, en l'occurrence la formation continue des médecins généralistes algériens (gynécologie-obstétrique, radiologie et réanimation) ainsi qu'une formation spécialisée en ophtalmologie, outre la coopération et l'échange d'expériences avec l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA) dans les domaines du développement et de la production des vaccins.

En novembre 2021, un accord de partenariat avait été signé entre l'Agence nationale des produits pharmaceutiques (ANPP) et le Centre de contrôle d'Etat des médicaments, des équipements et des dispositifs médicaux de la République de Cuba en vue d'échanger les informations, les connaissances et les expertises et renforcer la collaboration concernant la formation et le perfectionnement de la ressource humaine.

La signature de cet accord permettra aussi d'encourager et de soutenir le partenariat entre les différents producteurs pharmaceutiques et de bénéficier de l'expertise cubaine dans les domaines de la biotechnologie et des vaccins.

Le secteur de la santé et de la solidarité se veut la première concrétisation de la volonté des deux pays d'établir des relations solides au lendemain de l'indépendance, d'autant plus que la première mission médicale cubaine envoyée en Algérie, fut en 1968.

L'importance de la dimension humaine dans les relations entre les deux pays et les deux peuples, s'explique essentiellement par la profondeur des relations d'amitié et par l'histoire de la lutte commune entre eux, d'autant que les deux peuples ont partagé, dans leurs deux Révolutions, les mêmes valeurs nobles de respect des droits fondamentaux relatifs à la liberté, à la paix et à la lutte contre toutes les formes d'injustice et d'exploitation.

Cuba est le premier pays dans le continent américain qui a reconnu, en 1961, le Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA).

De même, l'ancien leader cubain, le défunt Fidel Castro qui a effectué cinq visites d'Etat en Algérie, dont la dernière remontre au mois de mai 2001, avait reçu en octobre 1962, soit quelques mois après l'indépendance de l'Algérie, le défunt président, Ahmed Ben Bella.

Les multiples visites de Fidel Castro, l'ami fidèle de l'Algérie, expriment la qualité des relations qui ont de tout temps lié Alger à La Havane et qui sont empreintes du rapprochement des vues concernant les différentes questions d'intérêt commun au niveau de l'instance des Nations unies, du Mouvement des Non-alignés et du dialogue Sud-Sud.