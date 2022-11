Madagascar: Affaires nationales - Vovonana Miaradia, une force de proposition

Le Vovonana Miaradia et la diaspora en France marchent main dans la main. Ils ne comptent pas rester bras ballants et ne s'assoient passivement devant les affaires nationales face à la situation qui prévaut dans le pays mais s'entendent à élaborer une stratégie pour améliorer la vie nationale dans le pays et le proposent aux responsables concernés.

Une conférence, dont le thème se porte sur la culture, l'économie et l'éducation, a été organisée par le TEM (Tous Ensemble pour Madagascar), une organisation au sein de la " Diaspora " en Europe, et a invité le Vovonana Miaradia, dirigé par son président, Hilarion Rasamimanana, qui n'a pas hésité à participer pleinement, et a présenté leurs idées pour améliorer la stratégie sur ces trois aspects.

Cette organisation, après l'appel du président Andry Rajoelina en août 2021 pour les Malgaches en Europe, a pour objectif de contribuer au développement de Madagascar. Après quoi, l'association s'est engagée à participer à toute discussion ou forum sur le développement du pays. " Cette invitation était un honneur et un plaisir parce que non seulement leurs opinions étaient nécessaires, mais d'autres sentaient leur présence ", indique un communiqué de l'association. Ils espèrent que les responsables concernés prennent en considération les résolutions prises lors de cette conférence sur ces trois thèmes pour le développement.