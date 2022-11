Madagascar: Trail - UTCS - Le champion du monde Beñat Marmissolle ne viendra finalement pas

Un coup dur pour Beñat Marmissolle, le champion de la Diagonale des Fous au Grand Raid de La Réunion en octobre dernier. Il rêvait de participer à l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) troisième édition qui aura lieu les 25, 26 et 27 novembre prochains à Antananarivo, et de partager son expérience avec les traileurs malgaches.

Il s'est même déjà inscrit à la course, mais il a malheureusement dû se rétracter à une semaine près de la compétition. " Il a fait sa visite médicale, nécessaire à l'inscription, et son médecin lui a décelé un problème de santé qui nécessite une intervention chirurgicale. Il est vraiment désolé de ne pas pouvoir être parmi nous, et souhaite une bonne course à tous. On espère qu'il sera parmi nous l'année prochaine ", a communiqué l'UTCS. Par contre, la grande coureuse réunionnaise Libéra Fontaine sera présente sur la piste pendant les trois jours d'épreuves.

Cette année, l'Ultra Trek des Collines Sacrées (UTCS) débarque avec six épreuves dont la Découverte Vakinisisaony, une nouvelle course de 29 km qui s'est rajoutée à la liste. Partie du concept de faire découvrir les fameuses collines sacrées de l'Imerina, la première édition de l'UTCS s'est déroulée en novembre 2020. Cet événement se veut à la fois sportif et surtout touristique.

Ainsi, l'Office Régional du Tourisme d'Analamanga a pris l'initiative de réunir les sentiers de randonnée reliant les collines sacrées de sa région pour en faire le premier sentier à Madagascar. Ce qui a donné naissance à une boucle de 182 km partant de la colline royale d'Ambohimanga et qui s'effectue en neuf étapes. L'UTCS est notamment destiné aux randonneurs et aux amateurs de trekking, mais s'adresse également aux férus de challenge.

Si les trois courses principales à savoir le trail Ambodirano, le trail Vakinisisaony et le trail Avaradrano sont concoctées pour les habitués de la course en nature, les parcours " découverte " sont plus destinés à l'initiation. L'Ultra Tour, quant à lui, est réservé aux coureurs de haut niveau et aux trailers souhaitant tester leurs limites et leurs capacités. Depuis deux ans, l'UTCS réunit coureurs et randonneurs de toutes catégories et de différentes nationalités.