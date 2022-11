Guinée: Document de stratégie-pays 2018-2022- Un accord avec la Bad…

Un accord de principe entre le Groupe de la Bad et le gouvernement guinéen pour étendre jusqu’en 2024, le Document de stratégie-paye. Le Document de stratégie-pays 2018-2022 de la Banque africaine de développement pour la Guinée pour la période 2018-2022, en cours de mise à jour, pourrait être étendu à fin 2024, sous réserve de l’approbation par les Conseils d’administration. C’est l’information issue de la mission de dialogue de haut niveau du Groupe de la Banque africaine de développement qui a séjourné à Conakry du 7 au 11 novembre 202. Selon l’Agence Ecofin, la délégation de la Banque conduite par le directeur général adjoint pour l’Afrique de l’Ouest Joseph Martial Ribeiro, comprenait 13 experts et 7 responsables dont celui chargé de la Guinée, Léandre Bassolé.

La source indique que le 7 novembre 2022, la mission a rencontré le ministre guinéen de l’Économie, des Finances et du Plan, Moussa Cissé, également gouverneur de la Banque pour la Guinée et plusieurs de ses collègues dont les départements sont concernés par des projets financés par la Banque.

Le dialogue de haut niveau a porté à la fois sur un meilleur ciblage des nouvelles interventions de la Banque et sur les mesures à prendre pour booster la performance du portefeuille de la Banque dans le pays, afin de produire des impacts au bénéfice des populations au cours des prochaines années.

Le Document de stratégie-pays 2018-2022 de la Banque pour la Guinée compte deux domaines prioritaires : améliorer l’accès à l’énergie et développer les chaînes de valeurs agroindustrielles. Le Groupe de la Banque a déjà mobilisé 248 millions de dollars américains pour financer cette stratégie. Ces ressources ont attiré des cofinancements avec d’autres partenaires techniques et financiers qui s’élèvent à 178 millions de dollars. Pour la période de prorogation 2023-2024, le gouvernement guinéen et la mission de haut niveau de la Banque ont convenu de reconduire les mêmes domaines prioritaires d’intervention. La mise à jour du Document de stratégie-pays à fin 2024 sera soumise à l’approbation des Conseils d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement.

Des accords de principe ont été aussi obtenus avec des partenaires techniques et financiers pour d’importants cofinancements, notamment avec l’Agence française de développement, la Banque mondiale, la Banque islamique de développement, l’Union européenne, le Programme alimentaire mondial et le Programme des Nations unies pour le développement dans les secteurs de l’agriculture de l’énergie, de la gouvernance et du transport.

Concernant le portefeuille-pays de la Banque, les différentes parties ont examiné de façon approfondie les contraintes liées à la mise en œuvre efficace et efficiente des projets et programmes de la Banque dans le pays. Ils ont proposé des solutions pour améliorer les performances du portefeuille, assorties d’un plan pour l’année 2023. Ce plan fera l’objet d’une évaluation mensuelle par les deux parties.

L’atelier de validation du plan d’amélioration de la performance pays, tenu le 11 novembre 2022, a été marqué par la projection d’un grand reportage sur les réalisations de la Banque en Guinée et la signature de contrats de performance entre les coordonnateurs des unités de gestion des projets financés par la Banque, les ministres sectoriels et le ministre de l’Économie, des Finances et du Plan.

« Nous nous réjouissons de cette mission et de la revue du portefeuille qui a permis de dégager un consensus sur les orientations stratégiques pour la période 2023-2024 ainsi que les axes d’amélioration de la performance du portefeuille de la Banque 2023 », a déclaré Joseph Ribeiro. Il s’est particulièrement adressé aux experts de la Banque et aux coordonnateurs des unités de gestion des projets en ces termes : « redoublez d’efforts pour traduire ces engagements financiers conséquents en réalisations concrètes, en accélérant la mise en œuvre des projets afin d’améliorer les conditions de vie de la population guinéenne ».

De son côté, le ministre Moussa Cissé s’est félicité de la qualité de la coopération entre la Guinée et le Groupe de la Banque. Il a magnifié le niveau des engagements obtenus ces dernières années en faveur de la Guinée et invité les acteurs à faire preuve d’une grande célérité dans la mise en œuvre des opérations afin qu’elles puissent bénéficier aux populations.

La délégation de la Banque a été reçue en audience par le Premier ministre de la Guinée, Bernard Goumou avec qui elle a échangé sur les grandes priorités et les appuis de la Banque à la Guinée pour soutenir le Programme de référence intérimaire de la transition pour la période 2022-2025.