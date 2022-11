Madagascar: Jeux d'échecs - Timothé Razafindratsima, roi d'Europe des moins de 16 ans

Un nom malgache a brillé aux championnats d'Europe d'échecs pour les moins de 16 ans. Timothé Razafindratsima a décroché l'or pour la France.

Les Cham-pionnats d'Europe Jeunes d'échecs se sont déroulés du 5 au 14 novembre 2022 à Antalya (Turquie). Le Français d'origine malgache Timothé Razafindratsima a remporté le titre de champion d'Europe d'échecs des moins de 16 ans, lors de cette joute continentale. Anatoly Andrianantenaina, président de la Fédération malgache de d'échecs, a expliqué qu'entendre parler d'un nom malgache comme champion d'Europe apporte de la joie et du crédit pour les échecs malgaches.

Bien que Timothé Razafindratsima est bel est bien français, il est né de parents malgaches. La Fédération malgache le félicite et espère que son titre européen incitera les jeunes échephiles malgaches à persévérer car cela a montré que les Malgaches maîtrisent bien cette discipline. Après avoir décroché le titre de maître international en août, et obtenu une belle quatrième place au Championnat du monde en septembre, le jeune joueur de Cannes Échecs a remporté le titre européen dans la catégorie des moins de 16 ans (U16) avec brio.

Son parcours à Antalya a connu un trou d'air aux rondes 3 et 4. Malgré un début en demi-teinte (2,5 points sur 4) marqué par une nulle ronde 3 contre Robert Piliposyan (2281) suivi d'une défaite face à Axel Falkevall (2243), Timothé est un des jeunes talents tricolores les plus prometteurs, car il n'abdique pas facilement. Il a démontré sa force de caractère. Sur la page d'Europe Echecs, Timothé Razafindratsima a expliqué en 2020 qu'avant,il pensait avoir un problème psychologique. Quand il perdait, par exemple, il avait du mal à se relever. Puis vint le déclic.

Une remontada

Après plusieurs défaites, il ressentait une sorte de colère qui lui donnait encore plus envie de gagner, plus de capacité, plus de confiance en lui-même. "Je me disait que c'était peut-être une bonne leçon, que j'apprenais quelque chose de plus quand je perdais ", se reprenait-il. Membre du club Cannes Échecs et entraîné par Romuald De Labaca, Timothé Razafindratsima a représenté à de nombreuses reprises la France lors de grandes compétitions interna-tionales, avec à la clef une 4e place au championnat d'Europe U12 en 2018. C'était à partir de là que le talent de Timothé s'est révélé.

Des sessions de coaching avec des entraîneurs profes-sionnels et un accompagnement pour la parti-cipation à des événements en 2022, l'ont forgé et l'ont aidé à trouver la voie. C'est un surdoué de la discipline. Son talent s'est révélé durant ce championnat car malgré un trou d'air aux rondes 3 et 4, Timothé Razafin-dratsima a fait une remontada exceptionnelle en 5 points d'affilée en rondes 5 à 9 pour se replacer.

Sa victoire pleine de sang-froid à la dernière ronde contre le Polonais Jan Malek lui a permis de s'imposer en solitaire, avec 7,5 points sur 9. Son entraîneur, Romuald de Labaca, est forcément très fier de Timothé, qui a obtenu enfin un premier titre majeur, après être passé souvent très près tant au niveau national qu'européen, voire mondial. Il s'est toujours montré combatif (sa plus grande qualité) même dans les moments difficiles. Voilà une belle récompense, amplement méritée.