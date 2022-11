Madagascar: Actions sociales - Ambatovy sur plusieurs fronts

Sans relâche, la société Ambatovy poursuit ses actions sociales. La santé et la sécurité de ses collaborateurs et celles des communautés environnantes étant une priorité absolue pour Ambatovy, la compagnie appuie des projets de formation et de sensibilisation sur la sécurité routière destinés aux utilisateurs des routes à Moramanga, durant les mois d'octobre et novembre 2022.

Les contributions d'Ambatovy dans ces projets portent sur les supports logistique et didactique pour les sessions de formation et de sensibilisation, des supports de communication pour la campagne de sensibilisation, des panneaux de signalisation ainsi que des équipements pour la Police nationale.

Il s'agit d'une collaboration avec le chef de district de Moramanga, la commune urbaine de Moramanga, la Direction Régionale de l'Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (DRETFP), la Police nationale de Moramanga et l'Association Matsara et qui touchera 2 500 élèves issus de 22 établissements scolaires, 1 480 conducteurs de cyclopousse, de Bajaj et de bus de Moramanga. Les formations et les sensibilisations sont assurées par le DRETFP, l'Association Matsara et la Police nationale.

Suite aux deux incendies qui ont frappé les villages de Beforona, dans le district de Moramanga et d'Ampasimbe, dans le district de Brickaville, respectivement les 7 et 11 octobre derniers, Ambatovy a apporté une aide d'urgence d'un montant total de plus de 21,4 millions d'ariary pour subvenir aux besoins les plus urgents des sinistrés. 162 sinistrés de Beforona ont ainsi bénéficié de plus d'une tonne de riz, 263 kg de sucre, 263 kg de haricot et 158 litres d'huile alimentaire, ainsi que des morceaux de savon, le 13 octobre 2022.

Tandis que 900 kg de riz, 150 kg de sucre, 150 kg de haricot et 60 litres d'huile alimentaire ont été remis par Ambatovy aux 100 sinistrés d'Ampasimbe, le 17 octobre 2022. Toujours, au titre des donations d'Ambatovy, des matériels informatiques composés d'un ordinateur de bureau, d'une imprimante et d'autres équipements dont un convertisseur 220v muni d'un régulateur, une batterie de 12v ainsi que des chaises, ont été remis au poste avancé de la Gendarmerie nationale à Ampitambe, Moramanga, au début du mois d'octobre 2022. Cette donation d'une valeur totale de plus de 7,4 millions d'ariary est destinée à appuyer ce poste avancé de la Gendarmerie nationale dans l'exercice de ses fonctions en matière de sécurité des biens et des personnes dans cette localité.