Tunisie: Samia Orosemane cartonne dans un village connecté officieusement... et humainement (Reportage)

Tunis/Tunisie — Destination prisée depuis son ouverture avec un chiffre estimatif de 4000 visiteurs en moyenne par jour, le village tunisien de la francophonie a connu dans la journée du mercredi 16 novembre 2022 l'affluence d'une marée humaine quelques heures avant la montée sur scène, tant attendue, de l'humoriste Samia Orosemane dans un spectacle multicolore ayant servi à une belle démonstration de la connectivité dans la diversité, thème central du 18ème Sommet de la Francophonie.

Face à un public cosmopolite, de différentes nationalités, de toutes tranches d'âge, de femmes et hommes, l'enfant de Djerba était au rendez-vous avec son humour auto-dérisoire et burlesque. Dans des sketchs anciens et nouveaux, la "Bouffonne" a partagé dans le rire, ce qui semble drôle, les accents maghrébins et sub-africains dans toutes leur diversité rythmique, gestuelle, sonore...

Plongeant les spectateurs dans son univers fait de personnages et de situations décalées retraçant sa biographie plus ou moins rêvée, elle parle de ses rondeurs, de fragments de sa vie bien mouvementée, de ses voyages à travers le monde et particulièrement en Afrique, de ses amitiés, de ses rencontres intrinsèques, de ses joies, de ses galères... .

Et c'est dans un cadre de parfaite connexion aux couleurs du monde et de subtil mélange de cultures, que la comédienne a fait des clins d'œil rapides sur ce qui ronge sans pour autant qu'elle dérange. Multi-identitaire, portée par sa multitude d'accents, elle a parlé de la femme, de l'homme, de ce qui les unit et les fait délirer, du communautarisme, de l'intégration... le tout dans une prestation bien métissée bien à son image et à l'image de ce qu'inspirent les lieux.

Se trouver face à un nombre aussi impressionnant de spectateurs dans ce magnifique village, elle n'en peut être que fière, c'est avec ces mots qu'elle a parlé à son public... un public qui a fait montre qu'il est bien connecté humainement dans un espace où les ingrédients de connexion plurielle s'offrent et autour desquels est né un véritable vivre-ensemble.

Loin de l'officiel, de l'officieux et de la polémique du politique, le village a donné à voir une dimension plutôt humaine ... un vrai lieu de connexion naturelle, de rapprochement et de convivialité où toutes les cultures portées par de simples " Citoyens du monde " se croisent autour d'un écran holographique, d'une expérience sonore, d'un spectacle, d'un café, d'un film, d'un concert, d'une danse, d'un rire, d'une excursion, d'un siège partagé dans un bus, d'une dégustation de plats d'ici et d'ailleurs... . dans un espace où le maître mot " se rencontrer dans sa différence et sa ressemblance " constitue l'esprit même du Village : un lieu convivial où surtout les émotions qui parlent.