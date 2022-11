Ile Maurice: Drogue - Ces photos du Premier ministre qui ont fait sourciller...

Les débats sur les amendements à la Dangerous Drugs Act tiraient à leur fin mardi. Le Premier ministre était le dernier orateur avant le summing up du ministre de la Santé. Le moment était ponctué d'interruptions.

Pendant son discours, Pravind Jugnauth est revenu sur l'affaire "ti papye". Il a brandi une photo de Navin Ramgoolam avec Jonathan Augustin. "C'est dire, M. le président, que le Parti travailliste est trempé jusqu'aux os avec la mafia de la drogue." Suite à un point soulevé par Xavier Duval, la photo n'a pas été déposée, mais cela n'a pas empêché Pravind Jugnauth de la brandir à nouveau à plusieurs reprises sous tous les angles.

Pour rappel, lorsque la photo de Pravind Jugnauth en compagnie de Geanchand Dewdanee avait commencé à circuler, il avait déclaré qu'il côtoie plusieurs personnes et que l'homme était un partisan du MSM qui a participé à plusieurs activités, mais qu'il n'était pas membre du Comité central ni régional. "Comment est-ce que je pourrais savoir si l'une d'elles fait quelque chose d'incorrect ? Comment est-ce que je peux en être responsable ?" À cette époque, plusieurs photos de l'un des suspects dans l'affaire d'importation de 135 kg d'héroïne en 2017 et du Premier ministre, dont certaines au Sun Trust, avaient fait le tour des réseaux sociaux.

Une autre photo avait fait sourciller. C'était en 2020, lorsque Shakill Bhaulum, un employé du port, avait été arrêté pour une affaire de stupéfiants. Rs 31 millions de drogue avaient été retrouvées sur un navire qui avait accosté Port-Louis. L'homme, anciennement un activiste du PTr, avait démissionné en 2019 pour rejoindre le MSM. Cependant, la photo où il est en compagnie du Premier ministre n'est pas datée.

Par ailleurs, lors de son discours, Pravind Jugnauth a aussi brandi une photo de Stéphanie Anquetil avec Bruneau Laurette et d'autres personnes et a dit que "ce n'est pas seulement une proximité, je ne vais rien conclure de ce que je vois sur la photo". Pendant ce temps, la ministre de l'Égalité des genres, Kalpana Koonjoo-Shah, n'a pas bronché et fixait toujours sa tablette. Il est alors revenu sur l'arrestation de l'activiste et de la drogue qui a été retrouvée chez lui et cette fois-ci, l'excuse "d'enquête en cours" n'a pas été évoquée pour limiter les détails. Des photos de Navin Ramgoolam et autres membres du PTr en compagnie de l'activiste ont aussi été agitées en l'air. "Mais le Premier ministre a oublié de montrer le selfie de Bruneau Laurette et de Joe Lesjongard", ont ironisé les internautes peu après.