Tunisie: Expatriés - Belarbi enchaîne

Le milieu offensif tunisien à nouveau décisif avec Ajman

Non retenu en sélection et vraisemblablement recalé en raison de la présence de Mohamed Ali Ben Romdhane, Ferjani Sassi et autre Hannibal Mejbri, Firas Belarbi, 26 ans, trace cependant son sillon à Ajman où il excelle et s'inscrit sur la durée. Encore une fois, ces derniers jours, le milieu offensif s'est montré décisif avec Ajman en Ligue émiratie. Son équipe a battu Ittihad Kalba (1-0) grâce à une réalisation de Belarbi à la 95'. Belarbi enchaîne et porte son compteur à quatre buts cette saison.

Et de deux pour Zemzemi

Moataz Zemzemi, milieu gauche de 23 ans, a, quant à lui, récemment signé un but face à Nîmes en Ligue 2 française. Le sociétaire de Niort a permis à son équipe d'égaliser juste avant l'heure de jeu. C'est le second but de l'ex-Clubiste en championnat cette saison.

Pleins feux sur Slim Mahmoudi, co-manager au FSV Frankfurt

Co-manager du programme de formation des jeunes du FSV Frankfurt, et technicien des U15, Slim Mahmoudi, originaire d'Ezzahra, gravit doucement mais sûrement les marches qui mènent au gotha du football allemand. Grand admirateur de Pep Guardiola et de Luciano Spalletti, le coach tunisien prône un football offensif et dominant comme il l'a affirmé sur les colonnes de Tunisie-Foot : "Après avoir exercé en tant qu'analyste au SC Hessen Dreieich où j'ai travaillé avec Patrick Ochs, ex-joueur pro à l'Eintracht Frankfurt et au VfL Wolfsburg, j'ai par la suite pris mon envol avec le FSV Frankfurt. Actuellement, notre objectif est de nous aligner sur l'Eintracht Francfort et le FSV Mainz 05. Enfin, volet équipe de Tunisie au Mondial, contre la France et le Danemark, il s'agira de trouver les moyens d'exploiter au maximum les erreurs de l'adversaire et d'avoir un bon jeu de transition. Par contre, face à l'Australie, il faudra établir un plan de match avec plus de possession de balle et plus de phases dominantes".