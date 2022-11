Tunisie: Mondial du Qatar | L'équipe de Tunisie à l'œuvre à Doha - Dans le vif du sujet !

Travail physique et volet tactique abordés à la première séance d'entraînement effectuée à Doha, lundi, suivis d'un match amical, hier après-midi, contre l'Iran : rien n'a été laissé au hasard.

Arrivés lundi soir à Doha, où ils ont pris possession de leurs quartiers, nos internationaux ont repris dès le lendemain le chemin des entraînements et ont effectué, mardi, en début de soirée leur première séance d'entraînement sur la terre du Mondial. Le choix de planifier la première séance en début de soirée n'était pas anodin. Il fallait attendre que les joueurs évoluant en Europe débarquent pour que le groupe soit au grand complet. Il fallait que les joueurs s'entraînent tous ensemble, vu que nous sommes déjà dans la semaine du premier match du Mondial contre le Danemark. Pour rappel, la Tunisie disputera son match d'ouverture du Mondial qatari, mardi prochain, à 14h00, contre le Danemark.

Ils ont touché à tout !

A peine donc arrivés à Doha, le staff technique et les joueurs se sont mis déjà au travail en prévision de leur match d'ouverture de la Coupe du monde. Et vu l'importance de réussir son premier match dans une compétition de grande envergure, la Coupe du monde en particulier, le staff technique national n'a rien laissé au hasard durant ses tout premiers jours dans la capitale qatarie. Après avoir profité d'une bonne nuit de sommeil, histoire de récupérer, le staff technique national a attaqué, dès la première séance à Doha, les aspects physique et tactique.

La première partie de la séance a été axée sur le volet physique, d'abord à la salle de musculation du Stade Al Okla, avant d'effectuer différents ateliers sur le terrain, sans et avec ballon. Jalel Kadri s'est intéressé, par la suite, au volet tactique afin de préparer le match amical disputé, hier après-midi, contre l'Iran.

Bref, nos joueurs ont déjà touché à tout durant leurs trois premiers jours dans la capitale qatarie. Travail physique et volet tactique abordés dès la première séance d'entraînement effectuée à Doha lundi, suivis d'un match amical, hier après-midi, contre l'Iran : rien n'a été donc laissé au hasard.

Rappelons que le match amical disputé hier contre l'Iran est le dernier test s'inscrivant dans le cadre de la préparation pour la Coupe du monde. Un dernier test acquiert une importance particulière. Par ailleurs, et à la demande de la Fédération iranienne de football, la rencontre Tunisie-Iran s'est déroulée à huis clos et n'a pas été télévisée.

Notons que même si le volet physique a accaparé une bonne partie de la séance de lundi, le staff technique n'a pas trop poussé sur la charge de travail afin de préserver de la fraîcheur en prévision de l'explication amicale d'hier, sachant que des schémas tactiques ont été mis à l'essai et ont été, d'ailleurs, appliqués hier.

On n'en saura pas plus sur le schéma tactique adopté hier contre l'Iran, puisque ce dernier test a servi essentiellement à préparer le match du Danemark. En somme, le huis clos arrange également les affaires du staff technique national, qui aspire à réussir son entrée en lice dans le Mondial, face aux Danois. Notre team national créera-t-il la surprise mardi prochain ? En football, rien n'est impossible. L'essentiel est de ne pas se faire malmener en match d'ouverture et de présenter un visage honorable dans le pire des cas.