Ile Maurice: Agaléga - Un reportage de la MBC sur l'aéroport en construction fait grincer des dents

Que veut dire "améliorer la vie des Agaléens" exactement ? Pour la MBC, c'est un zoom sur les travaux de construction de l'aéroport d'Agaléga. Un volet de la série de reportages d'une équipe de la télévision nationale sur place a été diffusé le jeudi 10 novembre. Suivi d'un autre épisode - sur l'héritage culturel - le mardi 15 novembre.

L'équipe de la MBC a eu le privilège de se rendre dans cette partie du territoire de la République dont l'accès est systématiquement refusé depuis plusieurs années aux députés de l'opposition qui représentent les citoyens d'Agaléga.

Ce que l'on retient du reportage sur l'aéroport en construction, ce sont les explications concernant les hangars. Aux multiples photos satellites et articles de la presse internationale - notamment indienne - qui affirment régulièrement qu'une base militaire est en construction à Agaléga, la MBC "répond" en reprenant la réponse du Premier ministre à la PNQ du 28 juillet. "Agaléga n'est pas en train de se transformer en base militaire", avait affirmé Pravind Jugnauth, ajoutant que les infrastructures financées par l'État indien seront - une fois achevées - sous le contrôle des autorités mauriciennes.

À quoi serviront les énormes hangars qui font ressembler le Dornier à un jouet ? Face caméra, on nous explique que la piste de 3 km pourra accueillir des appareils "B 737-900 et des Airbus 821. Les gros travaux sont complétés. Le raccordement au réseau électrique et d'eau potable est en cours". On se souvient qu'en mai, le magazine Swarajya avait indiqué - photo satellite à l'appui - que les hangars pouvaient abriter des Navy's Submarine Hunting P 81 Aircrafts.

Au micro de la MBC, Virinder Kaul, Project director d'Afcons soutient, à propos de ces hangars, qu'Agaléga est "souvent touchée par des cyclones, environ sept à huit par an. Si un avion atterrit pendant des conditions météorologiques extrêmes, le hangar sera utilisé pour abriter l'appareil". Un second hangar sera utilisé comme "aire de stationnement temporaire".

En attendant, le cadet Oudayeshsingh Singar de la Maritime Air Squadron - autre intervenant dans le reportage de la MBC - nous donne le frisson en rappelant : "Récemment, la piste d'atterrissage a été asphaltée, mais le bitume utilisé n'est pas aux normes de l'aviation. Les pilotes du Dornier doivent opérer dans ce cadre. Il y a des risques et des dangers de tous côtés." Ce qui fait frémir quand on sait que le Dornier sert principalement aux évacuations sanitaires.

Ni propriété ni hôpital

Franco Poulay, habitant de l'archipel, a lui aussi frémi suite à la diffusion de ce reportage. S'exprimant sur sa page Facebook, il précise d'abord qu'il n'est pas contre le développement dans l'archipel. "Un aéroport sera intéréssant pour nous les artistes." Mais, martèle-t-il, la véritable amélioration de la vie des Agaléens est ailleurs.

Les priorités ne manquent pas: "Le plus urgent c'est un bon hôpital. Les femmes enceintes accouchent à Maurice. C'est une situation qui dure toujours. Ena mama pe bizin kit zanfan isi pou gagn lot zanfan laba."

Autre problème : le transport. Selon lui, des deux vans de 15 places qui véhiculaient les gens se rendant au travail "aster ena zis enn sel". Il ajoute que "l'administration n'a pas assez de véhicules pour les visiteurs".

L'internaute aborde aussi la question de pénurie de matériaux de construction au store d'Agaléga, l'équivalent d'une quincaillerie. Il cite l'exemple des "fittings pou lakaz" qu'il faut venir chercher à Maurice parce qu'indisponibles dans l'archipel. Avant de réclamer à nouveau l'accès à la terre pour les Agaléens. "Enn lakaz pa pe monte pou enn Agaleen lor Agalega", affirme-t-il, depuis que le présent régime est au pouvoir. Ce n'est pas évident pour "de-trwa fami pe bizin res dan enn lakaz". Franco Poulay se demande : "Lor nou later, nou pankor an drwa vinn proprieter. Et vous parlez d'amélioration de la vie des Agaléens?"