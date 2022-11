Tunisie: L'UNICEF veut renforcer la protection des enfants face aux catastrophes

Tunis — Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a lancé, mercredi, une nouvelle initiative de financement climatique afin d'améliorer la résilience des pays et la préparation aux catastrophes pour les enfants et les jeunes et de renforcer la protection des enfants contre les impacts des futures catastrophes liées au climat.

" Nous savons que de nouvelles catastrophes climatiques sont en préparation. Nous ne savons simplement pas où et quand elles vont frapper ", a indiqué Karin Hulshof, Directrice générale adjointe de l'UNICEF chargée des partenariats dans un communiqué.

L'initiative Aujourd'hui et demain (Today and Tomorrow) combine, pour la première fois, le financement de programmes immédiats de résilience climatique et de prévention des risques pour les enfants aujourd'hui, avec une utilisation innovante du financement du transfert de risque fourni par le marché de l'assurance pour les catastrophes cycloniques futures.

La plateforme de financement combinée est conçue pour aider les pays à faire face aux impacts actuels et croissants de la crise climatique tout en se préparant aux urgences futures et en y répondant rapidement lorsqu'elles se produisent.

" Les risques liés au changement climatique ne sont plus hypothétiques. Ils sont là. Et même si nous travaillons à renforcer la résilience des communautés face aux catastrophes climatiques, nous devons devenir bien meilleurs pour prévenir les risques pour nos enfants ", a ajouté Mme Hulshof.

Les enfants et les jeunes vulnérables au changement climatique

Les enfants et les jeunes constituent un groupe de population extrêmement vulnérable qui compte parmi les plus touchés par les risques de catastrophe et le changement climatique, notamment par les effets de phénomènes météorologiques extrêmes.

Ainsi, l'année dernière, l'indice de risque climatique des enfants de l'UNICEF a estimé que 400 millions d'enfants (près d'un enfant sur six dans le monde) sont actuellement très exposés aux cyclones.

Au cours de sa phase pilote initiale de trois ans, le programme de l'UNICEF Aujourd'hui et demain se concentrera sur huit pays situés dans quatre bassins cycloniques mondiaux : Bangladesh, Comores, Haïti, Fidji, Madagascar, Mozambique, Îles Salomon et Vanuatu.

Pour aller de l'avant, l'agence a collecté 30 millions de dollars pour cette initiative et appelle d'autres partenaires privés et publics à agir et à se joindre à l'UNICEF pour aider à combler le déficit croissant de financement humanitaire pour la protection des enfants et des jeunes contre les catastrophes.

Bien que les dommages causés par les phénomènes météorologiques extrêmes perpétuent et aggravent les inégalités et la pauvreté d'une génération à l'autre, les mécanismes existants de transfert des risques ne répondent pas aux besoins spécifiques de centaines de millions d'enfants et de jeunes.

1er mécanisme de financement des risques de catastrophes climatiques

Le programme Aujourd'hui et demain de l'UNICEF est le premier mécanisme de financement des risques de catastrophes climatiques préétabli et basé sur des événements qui cible spécifiquement " le déficit de protection de l'enfance ", avec un soutien des gouvernements allemand et britannique dans le cadre du nouveau Bouclier mondial G7-V20 contre les risques climatiques.

" Nous attendons de l'initiative Aujourd'hui et demain de l'UNICEF qu'elle produise des résultats dans trois domaines ", a indiqué Heike Henn, Directeur au ministère allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ).

" Premièrement, une plus grande adoption des solutions de financement des risques par les gouvernements grâce au partage des connaissances et à une meilleure connaissance des instruments de financement des risques ; deuxièmement, une meilleure résistance aux chocs institutionnels et opérationnels des institutions de développement ; et troisièmement, la réduction de l'écart de protection contre les risques de catastrophe pour les personnes les plus vulnérables, en particulier les enfants et les mères "a -t-elle expliqué.

Le ministre d'État au ministère britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Andrew Mitchell, a quant à lui déclaré que son pays soutenait fermement " l'apport de financements préétablis ", indiquant que cette nouvelle subvention permettra à l'UNICEF " de protéger jusqu'à 15 millions d'enfants, de jeunes et leurs familles en Afrique, dans les Caraïbes, en Asie et dans le Pacifique, et de réagir rapidement en cas de cyclones tropicaux ".

Les cyclones et les catastrophes qu'ils déclenchent, comme les inondations et les glissements de terrain, représentent la catégorie de catastrophes influencées par le climat qui croît le plus rapidement et sont une cause majeure de pertes et de dommages dans le monde entier.

Selon l'UNICEF, les investissements qui réduisent l'exposition et les impacts négatifs des cyclones et d'autres dangers peuvent considérablement réduire le risque climatique global pour des millions d'enfants.