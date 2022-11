Niger: L'égalité des chances pour les femmes et les filles handicapées profite à toute la communauté

Le sourire aux lèvres, Oumal khayr Abdoussalam, 30 ans, allaite son jeune enfant. En plus de s'occuper de son bébé, Mme Abdoussalam enseigne les sciences religieuses à 40 jeunes filles et femmes de son quartier.

Elle est un pilier de sa communauté, mais Mme Abdoussalam affirme que les choses auraient pu se passer tout autrement sans le soutien indéfectible de sa famille. Mme Abdoussalam est devenue aveugle à l'âge de 10 ans après avoir contracté une méningite qui a été traitée trop tard. Lorsque son père a décidé de l'inscrire à l'école coranique, les gens l'en ont dissuadé. "Les gens demandaient à mon père : "Quel est l'avantage d'emmener ta fille aveugle à la makaranta (école coranique) ?". Mais mon père ne les a pas écoutés", dit-elle.

Les gens demandaient à mon père : Quel est l'avantage d'emmener ta fille aveugle à l'école coranique ?

Mme Abdoussalam s'est rapidement fait remarquer et l'enseignant l'a choisie comme assistante pour enseigner aux autres. Aujourd'hui, elle continue à travailler en tant qu'éducatrice et est heureuse que sa communauté comprenne que son handicap ne compromet pas sa capacité à faire son travail. "Grâce au soutien de l'initiative Spotlight, les organisations ont compris, à travers des sessions de sensibilisation répétées, l'importance d'accueillir les personnes vulnérables et les personnes vivant avec un handicap dans leur vie quotidienne", déclare Mme Abdoussalam. Les femmes prédicatrices sont très populaires au Niger car les femmes trouvent qu'il est plus facile de leur parler et, contrairement aux imams, elles peuvent faire des visites à domicile. Mme Abdoussalam use de sa position d'influence pour plaider contre les pratiques néfastes, comme le mariage des enfants.

Grâce au soutien de l'initiative Spotlight, les organisations ont compris, à travers des sessions de sensibilisation répétées, l'importance d'accueillir les personnes vulnérables et les personnes vivant avec un handicap dans leur vie quotidienne.

"Le mariage de filles trop jeunes est une violence. Les gens utilisent souvent l'argument islamique pour justifier le mariage des petites filles, mais ils se réfèrent à un fait hors contexte", dit-elle. "En tant que prédicatrice, je sais que même si je n'ai pas le pouvoir d'empêcher les parents de marier leur fille avant l'âge légal, j'ai le devoir de les sensibiliser et de leur conseiller de retarder l'union pour permettre à leur fille d'étudier si elle le souhaite."

Ses efforts n'ont pas été vains : dans son école, aucun cas de mariage d'enfant n'a été recensé.

Avec le soutien de l'initiative Spotlight, les organisations de femmes et le public font de plus en plus d'efforts pour créer des environnements inclusifs. Mme Abdoussalam est la preuve que lorsque l'égalité des chances est accordée à toutes les femmes et les filles, c'est toute la communauté qui en bénéficie.