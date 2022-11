Afrique: Le Gabon, un modèle de préservation de l'environnement

interview

-- Savina Ammassari, Coordinatrice résidente des Nations Unies au Gabon

Le Gabon est considéré comme un acteur mondial de premier plan en matière d'action climatique - probablement le pays le plus carbone-positif au monde en raison de sa forte préservation de l'environnement et de son engagement politique de longue date à préserver l'environnement naturel intact du pays. En 2021, il est devenu le premier pays à recevoir des paiements basés sur les résultats pour la réduction des émissions forestières. La Coordinatrice résidente des Nations Unies au Gabon, Savina Ammassari, se trouve actuellement à Sharm El Sheik, en Égypte, pour la COP27. Kingsley Ighobor d'Afrique Renouveau l'a interviewée sur les meilleures pratiques du Gabon en matière de climat et sur le soutien des Nations Unies aux efforts du pays. Extraits :

La CdP27, comment la vivez-vous ? C'est ma toute première CdP et je dois dire que je suis vraiment impressionnée. Je comprends que l'ampleur de la CdP27 n'a jamais été aussi grande, car il est important de réunir les différentes parties prenantes, y compris les jeunes et les délégués des personnes que nous servons le plus, notamment les groupes les plus vulnérables, ceux qui sont le plus affectés par le changement climatique. Le Gabon est à nouveau sous les feux de la rampe à la CdP27. Il est sous les projecteurs depuis de nombreuses années ; il a joué un rôle majeur dans de nombreuses négociations de la CdP car le pays est un modèle exemplaire de préservation de l'environnement. Il a su préserver ses forêts, sa biodiversité et ses océans. Aujourd'hui, 88 % de la surface du Gabon est couverte de forêts, ce qui est un résultat remarquable qui a nécessité des investissements pendant de nombreuses décennies. Le pays a poursuivi une vision et une politique cohérente en la matière. Le Gabon peut déjà démontrer l'absorption de près de 200 millions de tonnes de carbone qu'il entend vendre sur les marchés du carbone. Ces crédits carbone ont été certifiés. Les financements qui seront mobilisés contribueront davantage à la préservation de l'environnement et à l'accélération de la transition du Gabon vers une économie verte ainsi qu'à la progression vers les Objectifs de développement durable.

L'absorption du carbone par le Gabon passe-t-elle par la reforestation ?

Elle l'est, principalement, par la non-déforestation et la gestion durable des ressources naturelles. Comme vous le savez, le Gabon appartient au bassin du Congo, le deuxième plus grand puits de carbone au monde après l'Amazonie (au Brésil et dans d'autres pays). Certains affirment qu'il pourrait même dépasser l'Amazonie. Le Gabon est un absorbeur net de carbone : il émet très peu et absorbe beaucoup. Il fait partie des pays les plus positifs en matière de carbone au monde et, à ce titre, il sert la planète et l'humanité.

En amont de la CdP27, la Semaine africaine du climat avait lieu au Gabon du 29 août au 2 septembre. Comment celle-ci a-t-elle préparé l'Afrique à la CdP27 ?

Ce n'est pas par hasard que la Semaine africaine du climat a été organisée par la CCNUCC à Libreville. Ce fut un grand succès, avec le soutien des autorités nationales et de l'ensemble de l'équipe pays des Nations Unies. L'objectif était de faciliter les consultations pour que les pays africains adoptent une position commune avant la CdP27. Un tel objectif n'est pas toujours facile à atteindre car l'Afrique compte de nombreux pays différents avec des réalités et des priorités différentes. Certains pays, comme le Soudan et l'Éthiopie, sont déjà très touchés par le changement climatique et doivent s'adapter à son impact beaucoup plus rapidement. D'autres pays comme le Gabon sont mieux dotés en nature, mais ils sont également confrontés à des défis climatiques. Au Gabon, par exemple, une grande majorité de la population vit dans les zones côtières, principalement dans la capitale Libreville et à Port Gentil, la deuxième plus grande ville, et ces villes sont exposées à la montée du niveau de la mer. En outre, les efforts de conservation de la forêt et de la biodiversité ont entraîné une grande population d'éléphants. Aujourd'hui, le conflit homme-éléphant devient un défi majeur au Gabon pour les habitants des zones rurales. Le développement de l'agriculture est difficile alors que les éléphants détruisent les cultures et les terres agricoles des agriculteurs de subsistance.

Comment le Gabon est-il devenu si sensible au climat ? Quels sont les facteurs sous-jacents ?

Il existe une volonté politique au plus haut niveau depuis plusieurs décennies. Des institutions vitales ont été créées, comme le Conseil national du climat, placé auprès de la présidence. Le Gabon dispose également d'un ministère de l'environnement très solide, avec une agence nationale qui gère ses 15 parcs naturels. Le pays a beaucoup investi dans la collecte de données et a créé une agence d'observation et d'études spatiales, qui est bien avancée. Le Gabon a pu - grâce à des images satellites et de drones et à des données recueillies par des travailleurs de proximité et des chercheurs sur le terrain - collecter des données lui permettant de devenir le premier pays à bénéficier de paiements basés sur les résultats, un important financement vert pour le climat facilité par l'Initiative pour la forêt d'Afrique centrale (CAFI). Le pays a été en mesure de prouver qu'il a conservé une partie importante de ses arbres. Et c'est extraordinaire. Avec une population relativement faible d'environ 2 millions d'habitants, c'est l'un des pays les plus urbanisés du monde. Ses forêts couvrent la majeure partie du pays. Toutefois, des défis restent à relever, car le Gabon doit compter davantage sur la production alimentaire locale pour réduire les importations. Il faudra trouver un équilibre efficace entre le développement de l'agriculture et la préservation de la forêt et de la riche biodiversité.

De nombreux pays subissent actuellement divers effets du changement climatique, notamment la sécheresse et les inondations. Qu'en est-il du Gabon ?

Pour l'instant, il n'y a pas eu de sécheresse ou d'inondation. Le Gabon dispose de nombreux cours d'eau et une grande partie du pays est bordée par l'océan. Mais il sert le reste de l'Afrique et le monde en gardant ses forêts intactes. Si le Gabon devait abattre ses arbres, les sécheresses et les inondations dans les autres pays seraient encore pires qu'aujourd'hui. Les analyses montrent que la déforestation dans les pays du bassin du Congo, dont le Gabon, aurait un impact massif sur d'autres pays. Aux Nations Unies, nous continuons à aider le Gabon dans ses efforts de préservation et à aider le pays à passer d'une économie brune, essentiellement basée sur l'extraction du pétrole, à une économie verte durable qui préservera l'environnement et servira le monde.

Cela nous ramène à ma prochaine question, qui est la suivante : comment l'ONU soutient-elle l'effort national en matière d'atténuation et d'adaptation ?

Essentiellement, il y a trois choses que nous faisons à travers trois piliers qui visent à renforcer la gouvernance et les droits de l'homme, à soutenir la transition vers une économie verte et bleue et à promouvoir l'égalité et l'inclusion. Tout d'abord, nous apportons notre soutien par le biais d'une assistance technique, en mettant en place des cadres et en élaborant des politiques et des programmes efficaces que nous aidons à mettre en œuvre pour accélérer le cheminement vers les ODD et améliorer les retours sur investissement pour tous. Ensuite, nous aidons à coordonner les efforts, à mobiliser les ressources et à faire en sorte que ces ressources - financières et humaines, ainsi que les partenariats - soient alignées sur les priorités du pays. Que les besoins des populations les plus vulnérables sont au centre des programmes que nous finançons et mettons en œuvre.

Et troisièmement, nous contribuons à démontrer les résultats pour attirer les investissements et multiplier les résultats des efforts en aidant à rassembler les données pour suivre les progrès vers les 17 ODD et pour canaliser les investissements et les interventions de manière à permettre une réalisation plus rapide de l'Agenda 2030.

Il est indispensable de placer les femmes et les jeunes au centre de l'action en faveur du climat et du développement durable... Cibler les femmes et les jeunes nécessite d'investir beaucoup plus dans l'éducation. En ce moment, il y a une forte volonté de transformer le système éducatif au Gabon, et c'est rassurant.

Au Gabon, nous avons sept programmes conjoints, variant selon les secteurs, qui sont mis en œuvre par différentes agences des Nations Unies. Ils apportent une valeur ajoutée en ciblant particulièrement les personnes les plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes. Par exemple, un programme visant à fournir des certificats de naissance aux enfants et aux adultes afin qu'ils aient accès à l'éducation, aux soins de santé et à la protection sociale, mis en œuvre par six agences des Nations Unies, a bénéficié des avantages comparatifs de chacun et a eu un impact important.

Y a-t-il d'autres bonnes pratiques au Gabon que d'autres pays peuvent reproduire ?

Oui. Le Gabon a beaucoup investi dans ce que j'appelle les domaines vert et rose. Le vert, parce que c'est ce dont nous discutons ici à la CdP27, à savoir la conservation de l'environnement et la réponse aux besoins d'adaptation et d'atténuation, ainsi que l'impératif urgent de mobiliser les financements nécessaires. Le rose concerne la promotion de l'égalité des sexes. Le Gabon est très actif dans ce domaine et a fait d'énormes progrès, en particulier ces dernières années. Dans ces deux domaines, le pays a réussi grâce à une forte volonté politique et à une approche politique et programmatique cohérente. En outre, le gouvernement a investi des ressources dans la réalisation de ces objectifs. Le Gabon a également fait un usage efficace des données dans le secteur de l'environnement et le fait davantage dans d'autres secteurs pour orienter les politiques et les programmes. C'est quelque chose de très puissant dans n'importe quel pays. C'est un exemple qui peut être imité. Enfin, il est indispensable de placer les femmes et les jeunes au centre de l'action en faveur du climat et du développement durable. Et c'est quelque chose que j'espère que le Gabon fera encore plus à l'avenir. Pour cibler les femmes et les jeunes, il faut investir beaucoup plus dans l'éducation. En ce moment, il y a une forte volonté de transformer le système éducatif au Gabon, et c'est rassurant.