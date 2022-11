Madagascar: Météo - Des pluies artificielles pour réduire les délestages

Depuis mercredi, la Direction générale de la météorologie (DGM) et la compagnie nationale d'eau et d'électricité de Madagascar (JIRAMA) ont procédé à l'enclenchement des pluies provoquées. Cette opération prend fin ce jour et son l'objectif est d'alimenter les barrages d'Andekaleka, Mantasoa et Tsiazompaniry pour faire fonctionner les centrales hydroélectriques.

Le déficit pluviométrique a généré une insuffisance de la production hydroélectrique dans la capitale et ses alentours, ce qui engendre des coupures fréquentes de l'eau et de l'électricité. Selon la DGM, cette opération a porté ses fruits puisque les pluies se sont abattues dans la capitale et ses périphéries depuis mercredi. L'objectif de cette opération est bien entendu l'amélioration de l'approvisionnement en eau et électricité.

Il reste à savoir si le niveau des cours d'eau augmentera suffisamment pour alimenter ces centrales. À noter que 30 kg de sel ont été utilisés pour chaque opération afin d'ensemencer les nuages cumuliformes et provoquer des pluies artificielles.

Pour ce week-end, des conditions favorables aux pluies orageuses seront prévues dans les régions Betsiboka, Analamanga, Itasy, Bongolava, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Amoron'i Mania ainsi que dans la partie Est de Melaky et celle du Sud de Boeny et Sambirano. La partie Est sera sous l'influence d'un alizé faible. Les températures à Antananarivo seront quasi-stationnaires, la minimale est à 18°C et la maximale à 28°C.