Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 18 Novembre2022

Sénégal : Coupe du monde 2022- Sadio Mané définitivement forfait

La star du Sénégal, Sadio Mané, a déclaré forfait pour le Mondial 2022 en raison de sa blessure au péroné droit, a annoncé jeudi la Fédération sénégalaise. L’infime espoir des supporters sénégalais de voir Sadio Mané sur les pelouses du Qatar s’est envolé ce jeudi 17 novembre avec le forfait officiel du joueur touché au péroné droit. C’est le médecin de la sélection sénégalaise, Manuel Afonso, qui a officialisé la nouvelle au cours d’une conférence de presse à Doha. « Malheureusement, l'Irm d'aujourd'hui nous montre que l'évolution n'est pas favorable comme on l'imaginait et on se résout malheureusement à déclarer le forfait de Sadio pour la Coupe du monde », a déclaré le médecin de la sélection, le Dr. Manuel Afonso. ... suite de l'article sur Rfi

Côte d’Ivoire : Politique- Bonaventure Kalou adhère au Rhdp

L'ex-footballeur international, Bonaventure Kalou, maire indépendant de Vavoua (Ouest ivoirien), rejoint le Rhdp, le parti au pouvoir, à un an des prochaines élections municipales. Au regard des actions de développement « conformes à ma vision de la politique (…) ce jeudi 17 novembre 2022, je prends la décision de rejoindre le président Alassane Ouattara », a dit M. Bonaventure Kalou dans une déclaration. Il a promis « l'accompagner dans son action de développement en marquant mon adhésion au Rassemblement des Houphouetistes pour la démocratie et la paix (RHDP) », le parti au pouvoir, présidé par M. Alassane Ouattara. (Source : Apanews)

Benin : législatives 2023- Les Démocrates en lice

Finalement sept partis politiques sur les huit inscrits au départ ont vu leur dossier validé par la Céna, l'institution en charge de l'organisation des élections. Le parti ''les Démocrates'', principal parti d'opposition, vient d’être rétabli par la Cour constitutionnelle pour être dans la course aux prochaines législatives de janvier 2023.L'ambiance était évidemment festive dans le camp des partis ayant composté leur billet pour les législatives de janvier 2023... Leurs militants les ont accompagnés durant l'éprouvant processus du dépôt des dossiers. (Source : Dw)

Mali : Maintien de la paix - Discussions en Allemagne sur le retrait des troupes

Le ministère allemand de la Défense souhaiterait rapatrier ses soldats en Allemagne en raison de la difficulté de leur mission sur place tandis que celui des Affaires étrangères souhaiterait qu’ils restent au Mali pour contrebalancer l’influence russe dans ce pays. La présence militaire allemande au Mali s'inscrit aussi dans le cadre de la protection civile. ( Source : Dw)

Burkina Faso : Rencontre président de la transition avec la classe politique - La réaction d’un leader

Ceci est une réaction du Dr Alain Zoubga, président de l’Autre Burkina, à l’issue de la rencontre Avec le président de la transition et la classe politique nationale. La quasi-totalité des burkinabè, chacun à son niveau, a pu écouter ce qui a été dit par le chef de l’État. Un message particulier dans une situation particulière. A cette occasion le chef de l’État a fait preuve d’une prestance jamais égalée, dans cette situation compliquée surtout au plan sécuritaire. Une véritable situation de guerre que connaît notre pays. L’ambiance qui prévalait au cours des échanges était par moment très crispée voire lourde. (Source : Burkina24)

Tchad : Insécurité- La diplomatie russe déconseille de se rendre au Tchad

Selon Cameroun24, le ministère russe des Affaires étrangères déconseille tout voyage au Tchad, sauf en cas de nécessité absolue, jusqu’à ce que la situation se normalise et qu’il existe des garanties de sécurité crédibles", a déclaré ce jeudi le porte-parole adjoint du ministère russe des Affaires étrangères Ivan Netchaïev lors d’un point de presse. Il a ajouté que le ministère russe saluait l’achèvement du dialogue national inclusif au Tchad en octobre 2022 et considérait sa décision comme une étape importante vers la stabilité politique interne dans le pays.

Cameroun : Activités politiques- La Cour d’appel rejette les recours de 35 des 39 militants condamnés

Au Cameroun, 39 membres du MRC étaient jugés ce jeudi par la Cour d'appel de Yaoundé. Ces militants du parti d'opposition avaient été arrêtés en 2019 et 2020 durant diverses manifestations et avaient été condamnés à des peines de plusieurs années de prison par un tribunal militaire. Ce jeudi, la Cour a décidé de retenir seulement quatre dossiers, les autres ont été rejetés. (Source : Rfi)

Centrafrique : Défense nationale- Bangui veut l’armée veut se doter d’un plan national adapté

Cinq ans après sa validation par le président de la République en septembre 2017, le plan national de défense (Pnd), présente quelques failles. C’est ainsi que l’armée centrafricaine désire se doter d’un nouveau plan national de défense. Et pour cela, le ministre de la défense a ouvert le mardi 15 novembre 2022, un atelier de relecture de l’ancien plan. Le but de l’exercice est de fournir à l’armée, les moyens performants pour la rendre plus efficace sur le terrain. Le plan national de défense de la République Centrafricaine va faire l’objet de modification. ( Source : abangui.com)

Gabon : Bitam- Le gouvernement annonce des travaux de pavage

Le récent séjour du chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba à Mouila dans la province de la Ngounié aura été l’occasion pour ce dernier d’annoncer le lancement d’un vaste programme de bitumage et de pavage d’environ 11 km dans plusieurs localités du pays. Au nombre de celles-ci, la commune de Bitam dans la province du Woleu-Ntem dont l’axe Petro Gabon-Ancienne base Siat devrait bénéficier de travaux de pavage. (Source : Alibreville.com)