Algérie: Prochaine réunion du Gouvernement à Tissemsilt consacrée au programme de développement de la wilaya

Tissemsilt — Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Brahim Merad, a annoncé, jeudi à Tissemsilt, que le Gouvernement se réunira prochainement dans cette wilaya pour plancher sur le programme de développement complémentaire destiné à cette collectivité, lequel a été approuvé par le Conseil des ministres, lors de sa réunion lundi dernier sous la présidence du président de la République M. Abdelmadjid Tebboune.

Lors de l'inspection d'installations pédagogiques à l'Université "Ahmed Benyahia El-Wancharissi" à Tissemsilt, dans le cadre d'une visite de travail pour la mise en oeuvre du programme complémentaire de développement destiné à la wilaya, le ministre a indiqué que le Gouvernement tiendra une réunion "prochainement" à Tissemsilt, qui sera présidée par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane. Cette réunion sera consacrée au programme complémentaire de développement de la wilaya.

Ce programme multisectoriel vise à rompre l'isolement de cette région, qui se caractérise par son relief montagneux accidenté, ainsi qu'à lancer et concrétiser des projets de développement structurants.

M.Merad a indiqué, lors de sa visite de travail, que l'université de Tissemsilt a un rôle "effectif" en tant que support du programme complémentaire pour le développement de la wilaya. Il a également souligné la nécessité pour l'université de s'ouvrir sur son environnement extérieur et de contribuer au processus de développement.

Ces installations universitaires totalisant 4.000 places pédagogiques et pour lesquelles une enveloppe financière de 2,6 milliards de DA a été allouée, comprennent l'Institut des Lettres et Langues, et celui des Sciences de la nature et de la Vie.

Le ministre de l'Intérieur tiendra une rencontre avec les élus, les cadres de la wilaya et la société civile, dans le but d'écouter les préoccupations et les propositions visant à enrichir le programme complémentaire de développement de la wilaya.

Il supervisera, à l'occasion, une cérémonie de distribution de décisions d'attribution de logements publics locatifs, d'aides à la construction rurale et de lotissements destinés à l'auto-construction.(