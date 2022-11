Algérie: Le Président Tebboune affirme la solidarité de l'Algérie avec le peuple cubain pour la levée du blocus économique

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a réaffirmé, jeudi, la solidarité permanente de l'Algérie avec le peuple cubain en vue de lever le blocus économique, commercial et financier qui lui est imposé depuis plus de 60 ans.

Dans une déclaration conjointe avec son homologue cubain, M. Miguel Diaz-Canel Bermudez, au terme des entretiens qu'ils ont eus, au siège de la Présidence de la République, le Président Tebboune a indiqué que "l'Algérie et Cuba sont liées par des relations d'amitié et de solidarité historiques, nourries des valeurs de liberté, de paix et de justice que nous partageons", réaffirmant à cette occasion "la solidarité permanente de l'Algérie avec le peuple cubain en vue de lever le blocus économique, commercial et financier imposé à son pays depuis plus de 60 ans, mû par notre conviction des principes des Nations unies et de la résolution de l'Assemblée générale de l'ONU qui appelle à la levée de ce blocus".

Le président de la République a en outre estimé que la visite de son homologue cubain en Algérie constitue "une occasion pour renforcer la coopération et la coordination, interrompues entre les deux pays depuis 2019", affirmant avoir eu de "riches" concertations avec le président cubain.

"Par sens du devoir envers la République de Cuba, pays frère et ami avec lequel nous avons eu, dans le passé et le présent, des relations et d'autres que nous tisserons ensemble à l'avenir, l'Algérie a décidé d'atténuer les difficultés auxquelles fait face l'économie cubaine, à travers l'annulation des intérêts sur la dette cubaine auprès de l'Algérie et le report du paiement de ces dettes", a expliqué le Président Tebboune.

L'Algérie a également décidé "de faire don d'une centrale électrique solaire à Cuba et de reprendre les approvisionnements en hydrocarbures pour permettre à ce pays de remettre en marche les centrales électriques et mettre fin aux coupures actuelles d'électricité", a-t-il soutenu.

Lire aussi: L'Algérie fait don à Cuba d'une centrale électrique solaire et annule les intérêts sur la dette

Par ailleurs, le président de la République a dit avoir convenu avec son homologue cubain de "renforcer la coopération en matière d'industrie pharmaceutique, de créer le nombre requis de sociétés mixtes, de produire des vaccins et de promouvoir l'échange d'expériences dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et du commerce".

Dans le même contexte, il a indiqué que la délégation officielle algérienne qui prendra part à la réunion de la Commission mixte à La Havane prévue début 2023, "sera accompagnée d'environ 150 investisseurs algériens en vue d'examiner les opportunités d'investissement à Cuba".

Au terme de son allocution, le Président Tebboune a adressé un message de soutien et d'encouragement au peuple cubain et particulièrement aux jeunes pour "reprendre le flambeau", tout en adressant ses sincères salutations, en son nom et au nom du peuple algérien, à l'ancien président cubain, Raul Castro.