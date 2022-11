Soudan: Volker Turk affirme sa solidarité avec le peuple Soudanais

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il a en outre appelé les autorités sécuritaires à poursuivre les criminels, à éviter l'impunité et à suivre les conditions légales pour réaliser la justice, la démocratie et préserver les droits des citoyens, appelant à renforcer les relations entre la Commission des droits de l'homme et le gouvernement en élaborant un mécanisme conjoint pour atteindre les objectifs et contribuer à la résolution des questions urgentes de la société.

Le Haut-Commissaire a exhorté toutes les parties et tous les participants au processus politique à faire des concessions et à un consensus national compréhensif qui œuvre pour les intérêts du Soudan, tant au niveau local que mondial, ce qui soutiendrait la continuation de la règle de la loi et de la transparence pour parvenir à la justice.

Le responsable international a souligné que les institutions de gouvernement doivent répondre aux souhaits des citoyens et intégrer les femmes et les enfants pour renforcer la construction de la confiance et faciliter les solutions pour eux.

Il a salué les efforts déployés par les gouvernements et les organisations de la société civile pour fournir l'aide aux femmes, aux enfants et aux sans-abri, affirmant que le Soudan possède de riches ressources et des richesses qui lui permettent de progresser économiquement dans le pays, ce qui aide de nombreux jeunes à gérer ces ressources et à développer les services de la société civile.

