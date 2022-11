Ile Maurice: Mauritius Standards Bureau Bill - Reza Uteem fait référence à un rapport "très accablant" à l'égard de la direction

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Dans ce contexte, le ministre du Développement industriel, des PME et des coopératives, Sunil Bholah, a expliqué l'objectif de ce projet de loi qui est de prévoir la création de la Mauritius Food Standards Agency, dans le but d'assurer un haut degré de confiance des consommateurs dans la sécurité et la qualité nutritionnelle des aliments produits, transformés, importés, et vendus à Maurice, ou exportés. "L'article 23 du projet de loi concerne la fourniture de services supplémentaires dans le cadre d'un nouveau système d'inspection pour la vérification des produits fabriqués localement conformément à la norme mauricienne pertinente. C'est une condition préalable pour faciliter les exportations dans le cadre de nos accords commerciaux."

Cependant, le ministre du Commerce, Soodesh Callichurn, a souligné que ce projet de loi fournira la base essentielle aux opérateurs économiques pour améliorer leur productivité, ainsi que la qualité de leurs produits et services, renforçant ainsi leur compétitivité sur le marché mondial. "Avec la mondialisation du commerce mondial, l'industrie locale doit devenir de plus en plus compétitive pour sa survie. En même temps, il est important de s'assurer que le marché local offre des produits de qualité et sûrs aux consommateurs."

Le député du MMM a fait état d'un rapport de Mauritas qui est très accablant envers la direction du MSB. "Ce rapport fait le point sur la frustration des employés et note les manquements au niveau du MSB concernant le retard dans les analyses et que peu d'échantillons sont envoyés à des laboratoires privés pour des tests. Voilà ce que le ministre nous demande de voter." Reza Uteem s'est élevé contre la clause de confidentialité. Un whistleblower, a-t-il dit, risque une amende et une peine d'emprisonnement.

