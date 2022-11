Algérie: Assurances - La CNMA et Djezzy signent une convention-cadre de partenariat

Alger — La Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et l'opérateur de la téléphonie mobile Optimum Telecom Algérie(Djezzy) ont signé une convention cadre pour la mise en place d'un partenariat sur un ensemble de prestations de services fournies en terme de couverture assurantielle et de déploiement du réseau et d'accompagnement digital, a indiqué jeudi un communiqué de la caisse.

La cérémonie de signature s'est déroulée, mercredi, au niveau du siège de l'entreprise Optimum Telecom Algérie à Dar El Beida, en présence du directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles et du directeur général par intérim de Djezzy, Mahieddine Allouche, ainsi que des cadres des deux entreprises, a précisé la même source.

Cette convention cadre exprime "l'intérêt et la volonté de coopérer mutuellement afin de promouvoir et de développer les nouveaux métiers du numérique et ainsi œuvrer ensemble pour la modernisation des outils de management dans le but de s'adapter aux nouvelles technologies et aux demandes accrues du marché", a ajouté la CNMA.

"Afin de s'engager dans cette ère, la CNMA mettra de son côté toutes les chances de réussite en s'engageant avec Djezzy qui reste incontournable par sa parfaite maitrise de la sécurisation des systèmes sensibles et à grande utilisation nécessitant une stratégie de sécurité fiable et dont les capacités techniques et d'expertise de ses services sont avérées", a fait savoir le communiqué.

S'inscrivant dans les orientations des pouvoirs publics en matière de promotion de l'usage des nouvelles technologies et de la digitalisation, cette convention vise, selon la CNMA, "la mise en place d'un partenariat sur un ensemble de prestations de services fournies par les deux parties en terme de couverture assurantielle et mise à disposition de locaux pour déploiement du réseau, d'une part, et d'offres catalogue, solutions de connectivité et d'accompagnement digital, d'autre part".

"Ces nouveaux partenaires sont disposés à s'investir réciproquement pour contribuer à la réussite de la stratégie tracée par les pouvoirs publics d'une part et d'autre part, pour intégrer une démarche efficiente et simplifiée et ce, par l'amélioration de la relation client et sociétaire ainsi que la gestion des risques par les outils numériques", a souligné également le communiqué.

Selon la CNMA, "la digitalisation constitue un vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité" et permettrait à la Caisse de mettre "le numérique au service de l'institution, notamment à travers une politique de communication digitale et une approche marketing on line qui doit passer par une pleine intégration des technologies digitales dans son activité pour être plus près des besoins de sa clientèle".