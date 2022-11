Soudan: Assemblée Générale de FANA conclut session et publie les recommandations finales

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Elle assume la position d'observateur dans les réunions de médias et le Conseil des Ministres Arabes de l'Information - la Ligue Arabe et dans l'UNESCO et les organisations des Nations Unies.

La conférence a également recommandé la conclusion des accords avec les organisations régionales et internationales travaillant dans le domaine des agences de presse afin d'élargir les horizons de coopération entre la FANA et ces organisations.

La conférence a approuvé la tenue de cours et d'ateliers de formation pour les travailleurs des Agences de Presse, les rédacteurs et les photographes afin de développer leurs compétences, en les permettant de se développer dans le domaine du progrès technologique et informationnel, en plus du journalisme mobile.

