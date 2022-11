Soudan: Conclusion des activités du Congrès Mondial des Médias à Abu Dhabi

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le Congrès mondial des médias a vu la participation de plus de 1,200 pionniers des médias, de spécialistes et d'influenceurs mondiaux représentant 6 continents, et il a inclus plus de 30 sessions de dialogue et une série d'ateliers auxquels plus de 162 conférenciers internationaux éminents ont participé.

Il a également fourni une plate-forme idéale pour discuter les opportunités de développement des perspectives du travail des médias, en particulier à la lumière des innovations technologiques dans le domaine, en plus de contribuer à renforcer la coopération entre les agences de médias participantes de différents pays et d'identifier les visions et les directions pour contribuer à façonner l'avenir du secteur des médias.

Il s'est tenu sous le thème "Façonner l'avenir de l'industrie des médias " et visait à unifier les visions de l'ensemble du secteur des médias et à échanger les idées pionnières et les solutions avancées dans le domaine.

Le congrès comprenait une exposition et une conférence ainsi que des spécialistes de l'industrie des médias pour explorer les derniers développements dans le secteur des médias et ses perspectives d'avenir.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.