Tanzanie: Province de Tinghir/INDH - Inauguration de "Dar Al Oumouma" à la commune d'Assoul

Les Maisons de la maternité sont des établissements sociaux ayant un rôle important en matière de promotion de la situation de la femme rurale et d'amélioration des indicateurs relatifs à la santé de la mère et de l'enfant.

Ces projets sont réalisés dans le cadre des efforts menés par l'Initiative Nationale pour le Développement Humain pour le désenclavement des zones rurales et la promotion de la santé de la mère et de l'enfant.

Par la même occasion, il a été procédé à la présentation des projets de construction de trois Maisons de la maternité dans les communes territoriales d'Alnif, Kelâat M'gouna et Ighil N'Oumgoun, qui sont en cours de réalisation par l'INDH, grâce à des budgets respectifs de 1.189.869, 1.189.149 et 1.135.010 Dirhams.

