Gabon: Football - Bérangère Minang, candidate de "l'édification" à la LNFF

Mercredi, 15h, siège de la Fédération Gabonaise de Football, Bérangère Minang, qui assurait jusque-là l'intérim de Directrice provinciale des sports de l'Estuaire (elle a déposé sa lettre de cessation de poste au Ministère des Sports, avec copie au secrétariat) s'est officiellement portée candidate à la présidence de la Ligue Nationale de Football Féminin (LNFF), créée il y a deux mois par arrêté ministériel. Le tout, avec une ligne "d'édification" ou de "construction" d'un football féminin dont elle a été une des pionnières, sur et en dehors des terrains. L'ancienne attaquante d'Azingo national féminin, dont les appels à candidature se sont multipliés ces dernières semaines, s'appuie également sur des personnalités connues pour appuyer sa candidature.

Elle était une des candidates les plus attendues, si ce n'est la plus attendue, dans la course à la présidence de la toute nouvelle Ligue Nationale de Football Féminin. Après des semaines de consultations, et une réflexion profonde sur l'orientation de l'avenir à donner à sa carrière professionnelle, Bérangère Minang, 48 ans, Directrice provinciale des sports de la de l'Estuaire, par intérim depuis deux ans, fait savoir, via ce communiqué, qu'elle se porte candidate à la présidence de l'élection qui aura lieu cette fin de mois de novembre (le 26 selon le calendrier de la Commission et la FEGAFOOT). Elle, dont le projet a pour slogan " Une fille, un ballon, un avenir " se pose aussi comme la candidate de la "rupture utile", dans un football féminin gabonais qui tarde à reprendre son envole, malgré les évolutions constatées et portées il y a une dizaine d'années.

Citation Bérangère :

" Je me porte candidate parce que j'aime profondément le football, parce que j'aime mon pays, et parce que j'estime avoir suffisamment d'expérience pour relever, avec l'appui des autorités du pays, qui ont lancé ce grand projet, notre football féminin amateur qui se trouve être profondément endormi et "en fin de vie".

Ma qualité d'Instructor CAF et de Commissaire/ Instructeur CAF/FIFA, c'est-à-dire formateur des formateurs à l'échelle continentale, me prédispose, humblement, à me positionner à titre d'impétrant, au poste de Présidente de cette Ligue nationale en gestation. Le football féminin constitue l'essentiel de ma vie. Internationale pendant des années, je suis devenue entraîneur par la suite. Des atouts indéniables, d'autant qu'un formateur des formateurs, dont la tâche délicate est entre autres de gérer des égos caractéristiques des acteurs engagés dans la pratique au quotidien du sport de haut niveau, doit principalement faire montre des qualités ci-après, sur plusieurs dimensions : personnelle, sociale, cognitive, intellectuelle et managériale. Le cap dans un tel contexte étant d'être sans relâche mû par la lucidité, en vue de réaliser la cohérence de l'action à mener. "

Extrait, courrier de "démission" de son intérim au Ministre des sports :

" Aussi, pour compter de ce jour 15 novembre 2022, me fais-je forte de ce qui précède, pour vous faire savoir ma cessation de charges de Directeur Provincial de la Jeunesse et des Sports de l'Estuaire. C'est l'une des conditions faites aux impétrantes au poste de Présidente de la Ligue Nationale de Football Féminin par l'article 159 de la loi n° 033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'éducation physique en République gabonaise : le non cumul de fonctions.

Je saisis cette opportunité pour vous exprimer mes vifs remerciements, pour l'attention que vous avez porté à l'évolution de ma carrière professionnelle, notamment en m'élevant au poste peu ordinaire que je quitte aujourd'hui, et demeure à l'entière disposition du Ministère pour toute éventualité.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma haute considération, ainsi que celle de mes sentiments dévoués. "

Parcours :

Pour rappel, Bérangère Minang est une ancienne footballeuse et basketteuse internationale, devenue, très jeune après sa carrière, entraîneure de l'équipe nationale féminine du Gabon (connue dans le milieu sous le pseudonyme "Coach B"), puis de Présidente de la Commission Football Féminin de la Fédération Gabonaise de Football (FEGAFOOT).

Elle aura donc, des années durant, activement participé à la construction du football féminin au Gabon.

Commissaire CAF-FIFA depuis quelques années, Bérangère Minang est aussi Instructor CAF-FIFA, ce qui lui a permis de former un grand nombre d'entraîneurs africains et gabonais. Bérangère Minang a été une des personnalités officielles lors de deux Coupes du Monde féminines : celle à Shanghai 2006 (en Chine) et celle disputée à Toronto 2015 (au Canada).

Inspecteur de la Jeunesse et des Sports, "Coach B" est aujourd'hui une dame calée en matière de gestion administrative, une qualité, un atout, considérable dans l'éventualité de la gestion d'une Ligue nationale.

Après avoir dévoilé sa candidature, et cessé son intérim à la DPS (Estuaire) la Commissaire/Instructeur CAF/FIFA et d'Instructeur CAF, Bérangère Minang, qui a constitué une liste homogène et représentative (qui sera prochainement dévoilée) pour le comité exécutif de la LNFF, détaillera son programme au cours d'un point presse, à Libreville.

Bérangère Minang, Candidate à la présidence de la LNFF

