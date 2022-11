Ile Maurice: Société Droits d'Auteurs - Michael Veeraragoo n'est plus le directeur de la MASA

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Après discussion, le nouveau conseil d'administration a décidé qu'un appel à candidatures serait lancé pour recruter un directeur contractuel. Et qu'entretemps, Michael Veeraragoo aurait un contrat renouvelable sur une base mensuelle. Ce dernier a refusé la proposition par écrit. Un officer in charge, en la personne d'un cadre de la MASA, Avinash Luchun, a été nommé pour assurer les affaires courantes.

C'est la fin d'un bras de fer entre ce directeur - qui assurait l'intérim alors que le précédent directeur, Gérard Louise, est suspendu depuis 2011 - et le conseil d'administration. Les différends avaient surgis à la fin du second contrat de six mois de Michael Veeraragoo à ce poste. Entretemps, la MASA, qui fonctionnait avec un conseil d'administration sans représentants élus des artistes, avait tenu des élections. Certains des artistes fraîchement élus ne voyaient pas d'un bon œil le renouvellement du contrat de ce directeur par intérim, pendant la période de Covid-19, par un board amputé de ses artistes élus. Certains estimaient que c'était une décision "illégale".

Un an et puis s'en va. Après deux contrats de six mois comme directeur de la Mauritius Society of Authors (MASA), Michael Veeraragoo a quitté le poste. Cela après avoir refusé le nouveau contrat, renouvelable mensuellement, qui lui était proposé par le conseil d'administration de la MASA.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.