Soudan: Gouverneur de Kassala reçoit la délégation du mécanisme tripartite

Kassala — Le Wali (gouverneur) par intérim de l'Etat de Kassala, Khojali Hamad Abdullah, a rencontré aujourd'hui la délégation du mécanisme tripartite dirigée par l'Envoyé Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies, Volker Perthes, qui est en visite dans l'Etat.

Le Gouverneur a dit, peu après son accueil la délégation du mécanisme tripartite, que la question Soudanaise ne sera résolue que par les Soudanais eux-mêmes, avec le soutien du mécanisme tripartite représenté par l'UNITAMS, l'Union Africaine et l'Organisation de l'IGAD pour faciliter et rapprocher les points de vue entre les composantes Soudanaises, élaborer une feuille de route et créer les conditions appropriées pour qu'ils parviennent à un accord acceptable pour le peuple du Soudan pour être en mesure de prendre leur décision nationale dans leurs affaires intérieures.

Le gouverneur a discuté avec la délégation de la mission les objectifs de la visite, qui s'inscrit dans le cadre de s'entretenir avec les divers acteurs dans l'État sur l'opinion du peuple de l'Est pour la résolution de la question Soudanaise actuelle, en plus de la contribution de l'ONU et les organisations internationales au soutien des services de base et de traiter les questions rencontrant l'Est Soudan représentée dans le développement , les services et la participation politique dans les différentes périodes de gouvernance, appelant la communauté internationale à soutenir tous les services dans l'Est du Soudan.

Pour sa part, le chef de la délégation de la mission a affirmé leur soutien aux questions de l'Est Soudan et s'adressant aux organisations de l'ONU et la communauté internationale à cet égard.