Ile Maurice: Quand Canal+ tacle la MBC

La MBC s'est montrée intransigeante. MC Vision souligne que plusieurs pays africains ont pu avoir des accords pour la diffusion terrestre nationale. La chaîne MBC Sat reprend les programmes de la MBC pour offrir de meilleurs programmes. Depuis 1999, la MBC est un actionnaire de la compagnie MC Vision qui opère Canal+ Maurice dans le pays. À savoir que la MBC proposera 28 matches sur ses chaînes gratuitement. Pour ceux qui souhaiteront voir l'intégralité des matches de la compétition, la station de télévision nationale propose une offre payante de Rs 210, sur présentation des identifiants au moment de l'enregistrement. De plus, la MBC a mis en garde contre toute diffusion illégale des contenus de la compétition de football. Ceux qui souhaitent la diffuser devront s'adresser à elle. Canal+ Maurice ne voulait pas pénaliser ses abonnés privés des matches de la Coupe du monde, qui seront occultés par TF1. Depuis des jours, les abonnés de Canal+ Maurice essaient de faire pression à travers les réseaux sociaux pour avoir des matches de la Coupe du monde. Cette stratégie n'a guère été payante et les amateurs de football devront trouver une solution sans autre frais.

Dans le communiqué, MC Vision explique avoir toujours discuté avec les acquéreurs des droits de diffusion. C'est la New World TV qui a eu les droits TV pour la région subsaharienne pour les matches en langue française. Canal+ International n'a pas pu trouver un accord pour le rachat des droits. Disposée à acheter les droits Comme annoncé par l'express cette semaine, MC Vision avait approché la MBC pour la diffusion des 28 matches sur la chaîne MBC SAT qui fait partie de ses bouquets. Mais la MBC n'a pas répondu favorablement à la proposition faite par MC Vision pour les 28 matches qui seront diffusés sur la TNT et sur MyT gratuitement pour les téléspectateurs. Canal+ Maurice a précisé être disposé à acheter les droits de rediffusion. C'est ce qui se fait ailleurs, où il peut y avoir un ou plusieurs diffuseurs.

