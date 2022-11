Ile Maurice: Recherché par le FBI, un hacker ukrainien arrêté en Suisse

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

"Dans sa ville natale, Penchukov était un DJ bien connu ("DJ Slava Rich") qui aimait être vu dans ses BMW et Porsche haut de gamme", explique le site américain, qui ajoute que "plus récemment, Penchukov a beaucoup investi dans les entreprises locales".

Selon Krebs on Security, M. Penchukov, est originaire de la région russophone de Donetsk une région de l'est de l'Ukraine qui a été récemment été annexée par la Russie.

L'acte d'inculpation pour racket en réunion, fraudes informatique et bancaire, vol d'identité, qui remontait à août 2012 avait été rendu public seulement en 2014 à l'occasion de la comparution devant la justice de deux Ukrainiens extradés du Royaume-Uni, Yuriy Konovalenko et Yevhen Kulibaba.

