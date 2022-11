Ile Maurice: Rs 90 000 de haschich retrouvés dans des "choco pops"

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Le 16 novembre, deux Belges ont été arrêtés à la Poste centrale à Port-Louis pour avoir importé du haschich d'une valeur de Rs 90 000. Il s'agit de Sylvie Guy Amrita Lejeune, âgée de 27 ans, étudiante et titulaire de la double nationalité belge et mauricienne, et de son petit ami Reda Ilias Akari de nationalité belge, âgé de 28 ans, jardinier de métier. Ils habitent tous deux à Pointe-aux-Piments. Ils s'étaient rendus à la Poste centrale pour récupérer un colis arrivé le 10 novembre de Belgique par le vol AF 470. Les officiers de l'ADSU du port et à ceux des douanes ont vérifié ce colis.

