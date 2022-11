Ile Maurice: Route du Rhum - Joyon et Le Blevec 4e et 5e en Ultim, batailles serrées par ailleurs

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La course est également serrée chez les Imoca puisque Thomas Ruyant (LinkedOut), à 1.113 milles de l'arrivée, est talonné par Charlie Dalin (Apivia), à 4,6 nm et par Kevin Escoffier (Holcim - PRB) à 59.7 nm.

Chez les Ocean Fifty, Quentin Vlamynck (Arkema), Erwan Le Roux (Koesio) et Sébastien Rogues (Primonial) pointent désormais à moins de 1.000 milles de l'arrivée en Guadeloupe et se tiennent en 85 nm, selon le dernier classement établi vendredi (08H00 de Paris).

Alors que Francis Joyon (Idec Sport) et Yves Le Blevec (Actual) se sont adjugés vendredi les 4e et 5e places dans la classe des Ultim, la bataille demeure intense dans les autres catégories de la Route du Rhum, à l'approche des Antilles.

