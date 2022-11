Afrique: Jusqu'à 17 ans de prison au procès à Paris d'un vaste trafic de cocaïne par voiliers

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

L'avocat général avait demandé vingt ans de réclusion contre cet ancien professeur de sport et patron de discothèque qui s'était établi au Panama, soulignant son "rôle central et omniprésent" dans ce trafic.

Après plus de douze heures de délibéré, la plus lourde peine, dix-sept ans de réclusion criminelle, a été prononcée à l'encontre du Français Pascal Coulombel, 65 ans, qui comparaissait libre depuis le 24 octobre devant la cour d'assises spéciale de Paris.

