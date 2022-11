Ile Maurice: De l'héroïne pure valant Rs 1,2 M retrouvée chez un éleveur de porc

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

La police a pris d'assaut la maison d'un éleveur de porc âgé de 28 ans, un dénommé Wayne Indiano Attock, jeudi matin. De l'héroïne pure d'une valeur marchande estimée à Rs 1,2 million ainsi que plusieurs bijoux en or ont été saisis, dont des chaînes et des bagues soupçonnées de provenir de la vente de drogue. Le colis dans lequel se trouvait l'héroïne pèse 78 g. L'éleveur de porc était sur les radars de la Field Intelligence Office depuis un moment. Il a été arrêté sous une charge provisoire de trafic de drogue.

Hier, jeudi 17 novembre, une opération bien ficelée a été menée par l'équipe du Detective Inspector (DI) Subareddi de la Western Division de l'Anti Drug and Smuggling Unit et le sergent Mohun de la Metro South, avec le soutien des policiers de la Special Support Unit et du Groupement d'intervention de la police mauricienne. Ils ont procédé à l'arrestation d'un présumé trafiquant de drogue à Baie-du-Tombeau.

