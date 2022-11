Ouganda: Membre du CST Ibrahim Jaber arrive en Ouganda

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Jaber rencontrera le Président Ougandais Yoweri Museveni, et remettra un message écrit du Président du CST, Général Abdel Fattah Al-Burhan, concernant les relations bilatérales et les moyens de les promouvoir et de les développer, ainsi que le soutien aux perspectives de coopération conjointe entre le Soudan et l'Ouganda, et le développement de mécanismes de coopération et de coordination entre les pays de l'IGAD pour réaliser les aspirations des peuples de la région.

Entebbe — Le Membre du Conseil de Souveraineté Transitoire, Ingénieur Naval, Lieutenant Général Ibrahim Jaber Ibrahim, est arrivé aujourd'hui à l'aéroport d'Entebbe en République d'Ouganda, dans le cadre de sa tournée Africaine qui inclut un certain nombre de pays de l'IGAD, qui comprend Djibouti, Somalie, Éthiopie, Ouganda, Kenya, Érythrée et Sud-Soudan.

