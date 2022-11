Madagascar: Handball - La descente aux enfers continue pour l'Akio

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Ce match compte pour le classement des équipes de la neuvième à la treizième place. L'Akio de Madagascar n'a pas pesé lourd dans cette vingt-cinquième édition de la CAN handball pour les seniors dames. Après quatre matches disputés, l'Akio de Madagascar n'a connu que des revers en autant de matches : (Battues par le Sénégal 9-40 le 9 novembre, puis par le Cameroun 9-42 le 11 novembre, battues 14-40 par la Côte d'Ivoire le 14 et 14-44 par la Guinée).

