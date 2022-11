Madagascar: Taxes foncières - Cent trente mille ménages bénéficient d'une remise

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Cette décision a été prise, suite aux nombreuses plaintes déposées par les contribuables, face à la hausse " exorbitante " des taxes foncières sur les propriétés bâties. Trente mille plaintes ont été déposées dans le cinquième arrondissement, depuis. Le magistrat de la ville d'Antananarivo aurait répondu à ces plaintes, une à une. Le maire Naina Andriatsitohaina, a travaillé avec le Haut conseil pour la Défense de la démocratie et l'Etat de droit (HCDED), le Conseil municipal et les responsables de la municipalité de la ville d'Antananarivo pour la mise en place de la Commission municipale des impôts, qui est chargée d'examiner les faits. Cela fait plus de 20 ans que le dernier recensement a eu lieu dans la capitale.

Une remise. Le Conseil municipal de la commune urbaine d'Antananarivo (CUA) a validé la réduction des taxes foncières d'une centaine de contribuables. Cent trente mille sur les cent quatre vingt quatorze mille sept cent soixante dix-sept ménages recensés dans les six arrondissements sont concernés par cette décision. Cette réduction concerne les ménages en situation de précarité, notamment. Pour les catégories de 1 à 100 000 ariary, les contribuables vont payer 10 000 ariary, et pour les catégories de 100 001 à 200 000 ariary vont payer 20 000 ariary, selon cette décision de la CUA.

