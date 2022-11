Madagascar: Football / CHAN - Moins de la moitié des présélectionnés en regroupement

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Concernant le ou les matches amicaux de préparation, rien n'est confirmé jusqu'ici et la Fédération n'a pas voulu, pour l'heure, donner plus de précision. Les dix-huit nations qualifiées au CHAN sont répartis en cinq groupes, dont trois groupes de quatre (A, B, C) et deux groupes de trois (D et E). Les Barea de Madagascar évoluent dans le groupe C avec les Lions de l'Atlas du Maroc, les Crocodiles du Nil du Soudan et les Black-stars du Ghana. Madagascar débutera contre le Ghana le 15 janvier, puis affrontera le Maroc le 19 janvier avant de boucler la phase de groupe contre le Soudan.

"Les présélectionnés auront au moins quatre matches dans les jambes. Le regroupement final débutera vers le 12 décembre et se poursuivra jusqu'à la veille du départ... 80% des joueurs ayant disputé les tours préliminaires contre les Seychelles et le Botswana sont rappelés dans la présélection. Nous poursuivons la détection durant les matchs comptant pour la phase de conférence de l'OPL" confie le coach Roro.

Le coup d'envoi du regroupement symbolique en vue de la toute première participation malgache à la phase finale du championnat d'Afrique des nations (CHAN), réservé uniquement aux joueurs locaux, a été lancé ce mercredi au terrain annexe du stade Barea à Mahamasina. Le CHAN, qui en est à sa septième édition, aura lieu du 13 janvier au 4 février en Algérie. L'entraînement bihebdomadaire, qui va durer deux semaines, se tiendra tous les mercredis et jeudis. "Notre travail est pour le moment consacré uniquement à la technico-tactique, pour ne pas trop charger la condition physique, car la plupart des présélectionnés évoluent actuellement en Pro League" précise le sélectionneur Romuald Félix Rakotondrabe, alias "Roro". Ce premier regroupement prendra fin la semaine prochaine et reprendra vers le 12 décembre, la période de trêve de l'Orange Pro League.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.