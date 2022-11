Madagascar: Projet de loi de Finances - Le taux de pression fiscale à 12,7% du PIB

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

En ce qui concerne la gestion de recouvrement des impôts, la DGI renforce les mesures suivantes : contrôles fiscaux (+ 20 milliards d'ariary) , recouvrement des arriérés (+250 milliards d'ariary), optimisation de l'exploitation des données DGD-DGI (15 milliards d'ariary) , suivi de recouvrement des IRSA (12 milliards d'ariary) , généralisation de télépaiement (e-hetra paiement, e-hetraphone, hetra-online) (+20 milliards d'ariary), déploiement de SAFI (+6 milliards d'ariary) , suivi des mesures de suppression d'exonérations et de réduction d'impôts (+19 milliards d'ariary) , prise en charge de DAT (30 milliards d'ariary) ; amélioration des services aux contribuables (+2 milliards d'ariary) ,suivi des nouveaux importateurs et formalisation des activités informelles (+15 milliards d'ariary) , suivi des contrats de performance avec tous les bureaux opérationnels (+3 milliards d'ariary) ,meilleure gestion de la TVA (45 milliards d'ariary) et suivi de l'ajustement de DA sur jus (+1,19 milliard d'ariary).

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 100 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers , représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.