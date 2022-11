Madagascar: Paiement numérique - Visa et Orange Madagascar forment un tandem

Visa et Orange Money Madagascar joignent leurs forces pour démocratiser le paiement en ligne, avec une carte de paiement internationale accessible sur tout mobile.

Visa, leader mondial du paiement numérique, s'associe à Orange Money Madagascar pour proposer la première solution de paiement sur internet 100% mobile disponible à Madagascar, et sur les grands sites e-commerce internationaux. "Acteur stratégique de l'inclusion financière à Madagascar et impliqué dans la digitalisation de l'économie, Orange Money a pour ambition de démocratiser l'accès au paiement électronique, grâce à sa nouvelle carte de paiement virtuelle " Visa Akory ".

"Ainsi, chaque titulaire d'un compte Orange Money qui le souhaite, peut devenir de facto titulaire d'une carte Visa Akory, associée à son numéro de mobile" a précisé d'emblée François Debord, directeur général d'Orange Madagascar, lors d'un point de presse, hier à la Tour Redland. Il ajoute.

"Avec cette carte " virtuelle ", le parcours est en totalité digital : il n'y a pas besoin de récupérer une carte physique, le titulaire de la carte peut l'activer quel que soit le lieu où il se trouve, sans se déplacer, 24h/24 et 7j/7. L'activation se fait directement sur son téléphone via le menu #144# puis 6, et ensuite est validée par un code secret. Le numéro de carte est créé instantanément, et permet au client d'effectuer ses achats sur tout site malagasy ou international, et ainsi d'accéder à un nouveau monde d'usages: achats en ligne, formation, streaming vidéo et audio, gaming, achats professionnels, etc." Grâce à l'expertise de Visa dans le paiement numérique, tout est sécurisé par un système d'authentification, avec un code CVV dynamique communiqué à chaque opération, et une confirmation de transaction par 3DS, envoyée directement sur le téléphone de l'utilisateur avant chaque paiement. Le réseau mondial Visa apporte des solutions de paiement sécurisées et fiables avec une capacité de traitement de 65 000 messages de transaction par seconde.

Dans le concret, la carte Visa Akory va permettre à plus de 2 millions de Malgaches d'effectuer des paiements en ligne, sans être affiliés aux réseaux bancaires locaux. Le lancement de la carte Visa Akory s'inscrit dans la continuité de la stratégie d'inclusion financière menée par Orange Money à Madagascar depuis plus de 10 ans, et représente une avancée majeure dans ce vaste projet.