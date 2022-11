Madagascar: Primature-Mahazoarivo - Une double cérémonie militaire

# marker div for popmytraffic. should be removed when campaign is finished.

Il s'agit du Bataillon de Sécurité de la Primature, qui est dirigée par le " Commandant de Bataillon de Sécurité de la Primature ", le Colonel Louis Hervé Antilahy pendant deux ans. Cet événement était jumelé avec la " passation de commandement de la compagnie de protection et de soutien ", entre le Lieutenant Reynolds Sitraka Iombonana Andriamahazorivo et le Capitaine Bonanoël Nalimby Razah. Une cérémonie présidée par Vice-Amiral Assany Bemarivo Jeannot, Général-Major des Armées qui était accompagné par le Directeur du Cabinet Militaire, le Général de Brigade Ruphin Fortunat Dimbisoa Zafisambo, le premier commandant adjoint de la Garde Nationale, Jeannot Reribake et d'autres officiers de l'armée de l'air, de l'armée de terre, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et des autorités civiles. Représentant le Premier ministre Christian Ntsay, lors de son allocution, le Secrétaire Général du Gouvernement, Miadantsata Indriamanga Rakotoarisoa, a rappelé les rôles de ce corps. Et d'indiquer que la fraternité reste importante dans la réalisation et l'atteinte des objectifs au niveau de la Primature.

